[인터뷰③] '세계의 주인' 윤가은 감독 "캐스팅 0순위=장혜진, 거절 …

[스포츠조선 안소윤 기자] 윤가은 감독이 영화 '세계의 주인' 캐스팅에 흔쾌히 응해준 배우 장혜진에 감사함을 전했다.
윤 감독은 장혜진과 '우리들', '우리집'에 이어 '세계의 주인'으로 재회했다. 그는 "선배가 스케줄이 워낙 너무 많으셔서 당연히 거절하실 수도 있다고 생각했다. 서로 힘들 때 늘 통화도 하고, 작품에 대한 고민도 나누는 사이다. 근데 시나리오를 봤을 때 캐릭터를 잘 썼는지를 모르겠더라. 그리고 너무나 저예산 영화였다. 정당한 개런티도 보장되지 않았던 상황이었다"며 "선배가 시나리오를 읽고 전화로 처음 하셨던 말씀이 있다. 이 대본이 다른 배우한테 먼저 갔으면 삐졌을 거라고. 이 이야기가 너무 좋지만, 세상에 어떤 모습으로 나오게 될지 모르겠다고도 하셨다. 또 제가 말하고자 하는 방향과 테마에 너무나 공감을 하고 있고, 세상 밖으로 나와야 할 이야기라고 생각한다고 말씀하셨다. 다만 이 영화로 영화제에 가고 싶다거나 기가 막히게 잘 만들어서 물심양면을 누리겠다는 생각은 철저히 버리라고. 이 테마에 동의하는 좋은 사람들을 모아서 함께 영화를 만들어보자고 하셨다"고 회상했다.
그러면서 "선배가 그동안 여러 캐릭터를 맡으셔서 연기에 장식이 많이 붙었을 수도 있는데, 그럴 때마다 탈탈 털어달라고 하셨다"며 "그때 선배가 말씀해 주셨던 방향성을 잘 파악하려고 했고, 저 역시 헛된 마음을 품지 말아야겠다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com