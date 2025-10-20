김병만, 장인·장모 향한 감동 메시지…‘조선의 사랑꾼’ 오늘(20일) 방…

[스포츠조선 조민정 기자] '조선의 사랑꾼'에서 김병만이 결혼식 도중 장인과 장모에게 깊은 감사의 마음을 전하는 진심 어린 순간이 포착됐다.
20일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼식 30분 전, 사회자인 이수근을 찾은 김병만의 모습이 그려진다. 이수근과 김병만은 오랜 친구답게 다정하게 인사를 나누며 결혼식 분위기를 끌어올린다. 김병만은 "장인, 장모님께 결혼식 때 부모님 인사드리는 순서를 하지 말라는 말씀을 들었는데, 네가 사회를 보면서 분위기를 자연스럽게 이끌어주면 좋겠다"고 부탁한다.
이후 결혼식에서 이수근은 "병만 씨가 특별히 장인어른, 장모님께 감사의 말을 전하고 싶어 몇 자 적어왔다"며 김병만에게 소중한 시간을 마련해 준다. 김병만은 준비한 말을 전하며 여러 감정이 복받친 모습을 보였고, 신부 역시 눈시울을 붉혔다. 이수근은 "병만아, 네가 아버지 어머니 몫까지 잘 모셔라"라는 따뜻한 덕담을 전하며 훈훈함을 더했다.
김병만이 직접 전하는 진심의 메시지와 감동의 결혼식 현장은 20일 오후 10시 '조선의 사랑꾼'에서 확인할 수 있다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com