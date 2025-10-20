'서울대' 황석정 "엄마는 마녀였다...세상 제일 미운 사람" 고백에 나…

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 황석정이 "세상에서 제일 미운 사람"이라며남들과 다른 어머니에 대한 생각을 털어놓았다.
오나미는 "저는 처음 이 시를 봤을 때 '얼마나 오래봐야 사랑스러운 거지?' 했는데 사람들이 저를 사랑하게 되는 데엔 그리 오래 걸리지 않더라"라며 높은 자존감을 자랑했다.
문학관에는 시인 나태주가 오공주들을 맞이했다. 시의 단어들로 그려진 시인의 초상화.
홍진희는 "선생님이라 불러야 돼요? 오빠라 불러야 돼요?"라며 조심스럽게 물었고 "아무렇게나 하셔도 된다"라는 대답에 '오빠'라 부르기로 했다. 나태주 시인은 직접 문학관을 설명하며 오공주들을 이끌었다.
실패한 사랑 끝에서 시작된 시인의 길. 나태주 시인은 "나는 죽을 때 '김성례~!' 하면서 죽고 싶다. 아내 이름이다. 미안해서 그렇다"라며 너스레를 떨었다.
부모님에 대한 나태주 시인의 감동적인 시에 모두가 울컥해 자신의 이야기를 나누었지만 황석정은 홀로 공감하지 못했다.
황석정은 "되게 보편적인 거지 않냐. '엄마는 위대하고, 나를 사랑하고' 모두가 엄마를 좋게 얘기하는데 엄마가 꼭 그렇지만은 않다. 그것도 시가 될 수 있냐"라 물었다.
황석정은 "제 이야기를 밝히는 게 미안한 일이 될까봐 좀 망설여졌다"라 했지만 나태주 시인은 "저는 어머니에게 잘 못했다. '어머니는 네모지고 외할머니는 둥글다'고도 했다. 어머니에게 충격적인 이야기였다. 우리집이 육남매인데 어머니에게 저는 1/N였다. 육각형 중에 하나였다"라며 황석정을 위로하고 공감했다.
