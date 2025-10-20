'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 오나미가 결혼 3년 만에 2세 계획 중이라는 근황을 직접 전하며 설렘 가득한 신혼 일상을 공개했다.
모태솔로 컨셉트로 활동했던 오나미는 "사실 모태솔로는 아니었다. 고등학교 때 첫 남자친구를 사귀고 개그우먼이 되기 전까지는 계속 있었다. 근데 개그우먼이 되고 오히려 남자친구가 없었다"
현재 남편에 대해 오나미는 "겹지인이 소개를 해줬다. 지인과 남편이 대화를 하는데 남편이 '연예인 중에 이상형 없어?'라는 질문에 '오나미'라 답했다는 거다. 그래서 지인이 장난이라고 생각했다더라"라 했다.
'결혼 후 바뀐 점'에 오나미는 "일단 남편이 있다보니까 마음의 평안이 생겼다. 예전에는 조급하고 나 자신을 사랑하지 못했는데 남편이 내 편이 되고 '나미 너무 예뻐, 사랑스러워' 하고 자존감을 많이 챙겨줬다"라 밝혔다.
오나미는 '남편과 첫 키스'에 "사귀고 2주 만에 한강이 보이는 주차장에서 했다"라며 수줍게 고백했다.
오나미는 "2세 계획이 있다. 지금 노력하고 있다"라 했고 홍진희는 "아이가 누구 닮으면 좋겠어?"라 물었다.
신혼 당시 '골 때리는 그녀들' 촬영으로 계속해서 운동을 했던 오나미는 "사실 축구시작하기 전에 남편과 만났는데 그 직후 프로그램이 생겼다. 골을 넣으면 프러포즈 하려고 했는데 진짜 골을 넣었다. 방송 전까지 남편에게 말 안했다"라며 감동 이벤트를 회상했다.
축구선수 출신인 남편, 오나미는 "현재 남편은 축구 지도자로 일하고 있다. 그러다보니 저한테도 전문적인 훈련을 시키는 거다. 저희가 한 번도 안싸웠는데 축구를 배우다 싸웠다. 남편이 미안하다고 사과하면서 서로 울면서 화해했다"라 털어놓았다.
또 '개그우먼으로 살면서 힘든 점'에 "저는 감사한 게 더 많다. 못생긴 캐릭터로 친숙한 이미지다. 그게 아니면 지금 이 자리에 있을 수도 없다. 편하게 대하는 팬들을 볼 때 '친근하니까 이렇게 다가오시는 구나' 해서 감사하다"라며 어른스러운 면모를 보였다.
