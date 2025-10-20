'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 중"

기사입력 2025-10-20 21:48


'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 …

[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 오나미가 결혼 3년 만에 2세 계획 중이라는 근황을 직접 전하며 설렘 가득한 신혼 일상을 공개했다.

20일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 옛 감성의 공주 왕도심 투어를 떠났다.

오나미는 '신혼'에 대해 "행복하게 잘 살고 있다. 너무 행복하다"라 했지만 황석정은 "슬퍼보인다"라고 놀렸다. "3년 됐다"며 풋풋한 신혼에 대해 이야기하는 오나미에 박원숙은 "지금까진 좋을 수 있다"라고 해 웃음을 자아냈다.

모태솔로 컨셉트로 활동했던 오나미는 "사실 모태솔로는 아니었다. 고등학교 때 첫 남자친구를 사귀고 개그우먼이 되기 전까지는 계속 있었다. 근데 개그우먼이 되고 오히려 남자친구가 없었다"
'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 …
라고 털어놓았다.

현재 남편에 대해 오나미는 "겹지인이 소개를 해줬다. 지인과 남편이 대화를 하는데 남편이 '연예인 중에 이상형 없어?'라는 질문에 '오나미'라 답했다는 거다. 그래서 지인이 장난이라고 생각했다더라"라 했다.

이어 "지인이 '나 나미 누나랑 친한데?' 해서 전화해가지고 만나게 됐다. 그렇게 만나게 됐는데 저를 만나는데 너무 떨더라. 나에 대한 마음이 진심으로 느껴졌다. 처음에는 의심을 했다. '왜 나한테 잘해주지?' 싶었다"라 고백했다.


'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 …
오나미는 "연애할 때 자주 못만나면 꽃 배달과 편지를 써서 남겨놓고 갔었다. 그런 섬세함이 너무 감사하더라"라며 로맨틱한 남편을 자랑했다.

'결혼 후 바뀐 점'에 오나미는 "일단 남편이 있다보니까 마음의 평안이 생겼다. 예전에는 조급하고 나 자신을 사랑하지 못했는데 남편이 내 편이 되고 '나미 너무 예뻐, 사랑스러워' 하고 자존감을 많이 챙겨줬다"라 밝혔다.


오나미는 '남편과 첫 키스'에 "사귀고 2주 만에 한강이 보이는 주차장에서 했다"라며 수줍게 고백했다.

오나미는 "2세 계획이 있다. 지금 노력하고 있다"라 했고 홍진희는 "아이가 누구 닮으면 좋겠어?"라 물었다.


'41세' 오나미, 결혼 3년만에 '기쁜 소식' 전했다 "2세 기다리는 …
오나미는 "저희는 지금 서로 닮았으면 한다. 남편은 '나미 닮으면 귀여울 거 같다'라 한다"라 했고 홍진희는 당황해 얼굴 표정을 숨기지 못해 웃음을 자아냈다. 오나미는 "둘의 좋은 점만 닮으면 괜찮을 거 같다"라며 웃었다.

신혼 당시 '골 때리는 그녀들' 촬영으로 계속해서 운동을 했던 오나미는 "사실 축구시작하기 전에 남편과 만났는데 그 직후 프로그램이 생겼다. 골을 넣으면 프러포즈 하려고 했는데 진짜 골을 넣었다. 방송 전까지 남편에게 말 안했다"라며 감동 이벤트를 회상했다.

축구선수 출신인 남편, 오나미는 "현재 남편은 축구 지도자로 일하고 있다. 그러다보니 저한테도 전문적인 훈련을 시키는 거다. 저희가 한 번도 안싸웠는데 축구를 배우다 싸웠다. 남편이 미안하다고 사과하면서 서로 울면서 화해했다"라 털어놓았다.

또 '개그우먼으로 살면서 힘든 점'에 "저는 감사한 게 더 많다. 못생긴 캐릭터로 친숙한 이미지다. 그게 아니면 지금 이 자리에 있을 수도 없다. 편하게 대하는 팬들을 볼 때 '친근하니까 이렇게 다가오시는 구나' 해서 감사하다"라며 어른스러운 면모를 보였다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

2.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

3.

쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

4.

이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치" [전문]

5.

"비행기 우는 아이 민폐? 남일 아냐"...이용식(73), 5개월 손녀와 첫여행 '찐공감'

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

2.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

3.

쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

4.

이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치" [전문]

5.

"비행기 우는 아이 민폐? 남일 아냐"...이용식(73), 5개월 손녀와 첫여행 '찐공감'

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

英 BBC도 극찬, 'SON 인증' 손흥민 후계자 완벽 부활, 3G 연속 맹활약..."결정적 역할" 인정

3.

'우주의 기운이 나성으로 몰린다' 토론토의 끝장반격, 시애틀과 결국 7차전 승부. 4연승으로 월드시리즈 오른 LA다저스만 웃고 있다

4.

이렇게 '미친 선수'가 됐는데 아쉬운 게 있다고?…"마음을 비슷하게 하고 들어가겠다"

5.

'브라질+이란 쌍포 미쳤다' 우리카드 개막전 축포, 한국전력 셧아웃 완파[수원 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.