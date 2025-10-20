한고은 "신인때 패딩에 슬리퍼 신고 촬영장 갔다가 혼난적 있어, 그땐 이유도 몰랐다"(고은언니 한고은)

기사입력 2025-10-20 22:30


한고은 "신인때 패딩에 슬리퍼 신고 촬영장 갔다가 혼난적 있어, 그땐 이…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한고은이 어린 시절 미국 이민 당시 겪었던 편견과, 과거 촬영장에서 혼난 일화를 솔직히 털어놨다.

한고은은 20일 자신의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에 '한고은식 카레 + 함박스테이크 먹어 본 일본 유부녀들의 반응?! (한일부부현실, 저칼로리 레시피) l 고은손님 EP.1'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이 영상에서 한고은은 직접 카레를 요리하며 한일 부부 아내들과 이야기를 나눴다.

이날 한고은은 재일교포 여성의 이야기를 들으며 "저 또한 그런 편견 속에서 살았다"라며 공감했다.

"열세 살 때 미국으로 이민 갔는데 영어를 전혀 못했다. 학교에서 동양인은 나 하나뿐이라 모두가 나를 신기하게 쳐다봤다"고 말한 한고은은 "그런 경험이 있어서 어떤 감정인지 안다"며 "일본에서 받는 편견은 또 다를 것이다. 편견이 너무 자연스러운 사회라면 더 큰 어려움이 있지 않을까 싶다"라고 진심 어린 위로를 건넸다.


한고은 "신인때 패딩에 슬리퍼 신고 촬영장 갔다가 혼난적 있어, 그땐 이…

한고은 "신인때 패딩에 슬리퍼 신고 촬영장 갔다가 혼난적 있어, 그땐 이…
이날 대화 중 한 일본인 아내가 "한국 남편이 패딩에 샌들을 신는 걸 이해하기 어렵다"고 말하자, 한고은은 "제가 그래서 그게 왜 이상한지 몰랐다"며 웃었다.

이어 그는 "그래서 한국 와서도 패딩에 슬리퍼 신고 촬영장에 갔다가 선배님께 혼난 적 있다"라며 웃음을 터뜨렸다. 한고은은 "지금은 그 이유를 안다. 오늘 얘기하면서 일본 분들이 보기에도 이상하게 느껴질 수 있다는 걸 배웠다"고 덧붙였다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하의 일반인 신영수 씨와 결혼했다. 이들은 SBS '동상이몽2'를 통해 결혼 생활을 공개하며 화제를 모았고, 이후 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에서 꾸준히 일상을 공개하고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

2.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

3.

쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

4.

이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치" [전문]

5.

"비행기 우는 아이 민폐? 남일 아냐"...이용식(73), 5개월 손녀와 첫여행 '찐공감'

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

2.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

3.

쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

4.

이이경 측, '음담패설' 사생활 폭로에 "허위사실, 악성 루머 법적 조치" [전문]

5.

"비행기 우는 아이 민폐? 남일 아냐"...이용식(73), 5개월 손녀와 첫여행 '찐공감'

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

英 BBC도 극찬, 'SON 인증' 손흥민 후계자 완벽 부활, 3G 연속 맹활약..."결정적 역할" 인정

3.

'우주의 기운이 나성으로 몰린다' 토론토의 끝장반격, 시애틀과 결국 7차전 승부. 4연승으로 월드시리즈 오른 LA다저스만 웃고 있다

4.

이렇게 '미친 선수'가 됐는데 아쉬운 게 있다고?…"마음을 비슷하게 하고 들어가겠다"

5.

'브라질+이란 쌍포 미쳤다' 우리카드 개막전 축포, 한국전력 셧아웃 완파[수원 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.