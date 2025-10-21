전원주 “2억에 산 집, 42억 됐다”…20배 뛴 ‘전원버핏’ 인생 역전

기사입력 2025-10-22 06:07


[스포츠조선 조민정 기자] '전원버핏' 전원주가 20년 전 2억에 샀던 집이 무려 42억이 됐다며 현실판 '부동산 신화'의 주인공이 됐다.

21일 유튜브 채널 '전원주인공'에 공개된 영상에서 전원주는 "이 집 산 지 20년이 넘었다. 산도 가깝고 경치가 좋아서 하루도 집을 떠날 수 없다"며 애정을 드러냈다. "연예인이 제일 속상한 게 오디션에서 떨어질 때다. 정상은 못 됐지만 인간 정상은 되자고 버텼다. 이 동네에 살면 그냥 아무렇게나 나와도 되는 기분"이라며 웃었다.

전원주는 2억 원에 급매로 나온 이 집을 구입했다며 "여기가 나를 살린 집"이라고 강조했다. 실제로 제작진이 인근 부동산에 문의한 결과 전원주 집의 현재 시세는 무려 42억 원에 달한다는 사실이 드러나 모두를 놀라게 했다.

전원주는 "몰랐다. 부동산에서 몇 번이나 팔라는데 절대 팔 생각 없다. 여기 오면서부터 일이 잘 풀리고 돈도 모였다"며 "이 집이 내 인생을 바꿨다"고 말했다.
