'퀸화사'의 귀환…'굿굿바이', 주요 음원차트 싹쓸이

최종수정 2025-10-21 09:42

[스포츠조선 백지은 기자] 역시 '퀸 화사'다.

화사가 최근 발표한 신곡 '굿 굿바이'로 음원차트에 돌풍을 일으켰다. '굿 굿바이'는 멜론 메인 차트인 톱100은 물론, 지니 벅스 등 국내 주요 음원 차트에서도 10위권에 안착했다.

뮤직비디오도 화제다. 배우 박정민이 지원 사격에 나선 이번 뮤직비디오는 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위를 차지했고, 조회수 1000만뷰를 돌파했다.

'굿 굿바이'는 리드미컬한 선율과 화사의 호소력 짙은 보이스가 어우러진 곡이다. 화사는 직접 작사 작곡에 참여, 음악적 성장을 입증했다. 화사는 음악방송마다 마마무 휘인, 댄서, 팬 등 매번 다른 스페셜 게스트와 한편의 영화 같은 무대를 꾸미며 큰 화제를 모으고 있다.


