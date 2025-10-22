“아기토끼 건강하게 커줘” 이민정, 딸 ♥서이 안고 환한 미소[SCin스타]

기사입력 2025-10-22 08:32


“아기토끼 건강하게 커줘” 이민정, 딸 ♥서이 안고 환한 미소[SCin스…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이민정이 딸 서이양의 백일 사진을 공개하며 가족애를 전했다.

이민정은 21일 자신의 SNS에 "서이 백일 때 정말 작고 소중했던 니가 엄마 유튜브에서 이게 뭐야 하며 카메라를 찍는 걸 보니 시간이 빠르다. 건강하고 예쁘게 커줘 아기토끼야"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 사진에는 딸 서이양을 안고 환하게 웃는 이민정의 모습이 담겼다.

이날 이민정은 유튜브 채널을 통해 아들과 딸의 모습을 공개하기도 했다. 블러 처리된 화면에도 두 아이 모두 엄마 아빠를 닮은 훈훈한 외모로 주목받았다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

연예 많이본뉴스
1.

유재석이 무슨 죄..조세호→이이경 '측근 사생활 논란'에 곤혹 [SC이슈]

2.

야노시호, '195만' 추성훈 따라 유튜브 오픈… 부부싸움 부른 집까지 공개할까?

3.

장윤정, ♥도경완과 갈등 입열었다 "내 출연료 양보…스트레스 나한테 풀고 밀어내"[SC리뷰]

4.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 사과 "AI 사진 장난...관심 받을 줄 몰랐다" [공식]

5.

김준호, 신혼 3개월만 폭탄발언 “다시 태어나면 ♥김지민과 결혼 안해”

스포츠 많이본뉴스
1.

사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]

2.

삼성 4차전 총력전? 한화도 마찬가지...김경문 감독 "외국인 선수(폰세) 볼 수도" [PO3 현장]

3.

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

4.

"韓 축구+K리그+심판에 대해 말하겠다" 기다려지는 EPL 감독의 폭탄 발언 예고...전북 우승시킨 포옛 아직은 잠잠 "한국 환상적"

5.

도박사들은 "LAD 우승한다"는데, 통계는 TOR 편...오타니 토론토전 타율 0.538 '천적', 로저스센터 '야유' 견뎌낼까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.