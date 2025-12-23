'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

기사입력 2025-12-23 19:45


'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열…

[스포츠조선 김수현기자] 야구선수 황재균이 '야구 인생 30년'에 대해 찐친 배지현과 솔직한 대화를 나눴다.

22일 유튜브 채널 '배지현'에는 '황재균, 인생 2막에 대해 터놓고 얘기하다 (패셔니스타, 찐친, 베테랑)' 영상이 업로드 됐다.

이날 배지현은 "야구시즌은 끝났지만 야구는 끝나지 않았다. 시즌보다 더 뜨거운 스토브리그 기간이디 때문이다. 오랜 시간 그라운드에서 버티는 법을 누구보다 잘 알고, 변화가 필요할 땐 새로운 변화도 추구할 줄 아는 이 선수. 이제 중요한 갈림길에 또 한 번 놓이게 된 주인공이다"라며 황재균을 소개했다.

"어색하다"면서 머쓱해하던 배지현은 "아 역시 친구다. 이렇게 바로 달려오고"라고 고마워했다.


'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열…
'시즌 후 근황'에 황재균은 "계속 쉬다가 LA에 한 달 놀러갔다 왔다. 돌아오자마자 운동을 하고 몸을 만들고 있다"라 밝혔다.

황재균은 "세 번째 FA까지 할 거라고는 나도 생각지 못했다. 그래도 '마흔살까지는 해야지'하고 막연하게 있었는데 진짜 마흔살까지 하고 있다"라 했다.

배지현은 "우리끼리 할 수 있는 얘기 중에 나는 궁금한 게 있다. 류현진이랑 나랑 처음 만난다고 딱 얘기 들었을 때 기분이 어땠냐. 잘 만났다고 생각했냐 아니면 좀 우려스러웠냐"고 물었다. 황재균은 "나 너네 결혼 초반에 너무 힘들었다"라고 답해 궁금증을 자아냈다.

황재균은 "너네 생각 안나냐. 비시즌에는 류현진이 한국에 들어오는데 제가 밖에 있으면 연락이 온다. '나 지현이랑 소주 먹고 있는데 올래?' 하는 거다. 내가 약속 있다고 하면 '그래도 와라' 한
'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열…
다. 둘은 이미 먹고 있고 내가 먹으려는 순간 '이건 누가 잘못한 거냐?'라며 자기들 얘기를 물었다"라고 한숨 쉬었다.


배지현은 "너 여자친구 없을 때는 우리가 항상 같이 다녔지 않냐. 크리스마스 이브 때도 우리집에 솔로들이 와서 놀았다"라고 반박했지만 황재균은 "크리스마스 때도 저도 약속을 잡으려면 충분히 잡을 수 있다. 지금 전화해도 할 수 있다"라며 티격태격했다.

요즘에는 많이 못만난다며 아쉬워한 두 사람, 배지현은 "그리고 애리조나에서도 두 시간 걸려서 와가지고 우리 추억도 많았다"라 했다.

배지현은 "오늘 널 만난다니까 류현진이 '미국 얘끼를 많이 물어볼 수 있겠다'는 거다. 현진이 생각에는 미국에 도전할 때 어려운 상황일 거라고 예상하고 갔을 텐데 '그 의지의 황재균인데 왜 1년 밖에 안버텼을까'에 대한 궁금증이다"라 물었다.

황재균은 "내가 만약 20대의 더 어린 나이에 갔으면 더 있었을텐데 이제 미국에서 1년을 더 해도 어차피 비슷한 대우를 받으면서 내가 마이너에 있을 거 같은 거다. 내 스스로가. 그래서 '아 나도 이제 내 살길을 찾아야 되니까 도전은 1년으로 끝내자' 하고 바로 들어왔다"고 털어놓았다.


'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열…
배지현은 친구 황재균에 대해 "진짜 부지런하다. 진짜 야무지고 부지런하다. 남자 친구"라며 감탄했다.

이어 "널 보면서 야구선수를 꿈 꿔온 친구도 있고 지금 프로인 선수도 있을텐데 본인을 롤모델로 삼는 후배가 있다면 지금까지 야구 인생을 돌아봤을 때 어떤 조언을 해주고 싶냐"고 질문했다.

황재균은 "일단 아픈 것도 건강한 것도 실력이라 생각을 한다. 그걸 위해서는 본인의 노력이 있어야 한다고 생각을 하는데 노력없이 이루어지는 건 없다고 생각한다. 야구는 1년 잘했다고 끝이 아니다. 끝까지 열심히 하면서 잘했으면 좋겠다"며 후배들에게 진심어린 조언을 건넸다.

한편 황재균은 지연과 6개월 교제 끝에 2022년 12월 결혼했으나, 지난해 10월 성격 차이를 이유로 별거 후 이혼을 합의했다고 밝힌 바 있다.

황재균은 당시 "성격 차이로 고심 끝에 별거 후 이혼을 합의했다. 부부의 인연은 끝났지만 서로의 길을 진심으로 응원하겠다"고 공식 입장을 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

김우빈♥신민아 결혼식, 안보현 왜 울고 있어? 20년 우정 ‘먹먹’

3.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

4.

7억 원정도박 논란 S.E.S 슈, 자숙 끝에 CEO 변신 "도전이 있기에 나는 존재한다"

5.

유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

연예 많이본뉴스
1.

전현무, 직접 의혹 잠재웠다...9년전 의료기록 들고 '적법한 진료' 해명

2.

김우빈♥신민아 결혼식, 안보현 왜 울고 있어? 20년 우정 ‘먹먹’

3.

의혹받던 전현무, '증거'로 뒤집었다…진료기록부 공개에 '여론 급반전'

4.

7억 원정도박 논란 S.E.S 슈, 자숙 끝에 CEO 변신 "도전이 있기에 나는 존재한다"

5.

유이, '원조 꿀벅지' 위에 새겨진 타투…의미심장한 '추억'

스포츠 많이본뉴스
1.

'최하위 충격' 그래도 KIA는 45억 대우했다…대투수 자존심 회복 절실하다

2.

'커쇼 대참사 원흉' 1068억 최악의 먹튀, 왜 다저스는 반등 믿나 "굶주려 있다"

3.

데뷔 첫 SV 감격 누렸던 '1차지명' 유망주, 이제는 '품절남' 대열 합류한다 "행복한 가정 이루겠습니다"

4.

호날두 아닌 박지성 보게 하라....115만 유명 매체, 레전드 루니 발언 또또 재조명 "호날두 필적할 정도로 중요한 선수"

5.

'정말 미친 짓이야!' 린가드 조차 두 손 들어버린 K리그 '버스막기', 기형적 팬덤 전 세계에 퍼졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.