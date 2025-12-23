이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀…

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'
|한 화장품 브랜드 포토콜이 8일 여의도 FKI 타워에서 열렸다. 이민정이 포토타임을 갖고 있다. /2025.12.08/
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 '여자친구에게 해줄 수 있는 크리스마스 요리' 레시피를 고액했다.
23일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 '이 영상을 남자친구에게 공유하세요. *없으면 아빠한테라도ㄱㄱ'라는 영상이 업로드 됐다.
이날 이민정은 "이 영상이 크리스마스 바로 전전날인가 올라간다고 해서 오늘 준비한 요리는 남자분들이 보셔라. 여자분들은 보지 마라"라 당부했다.
이민정은 "왜냐면 남자분들이 갑자기 급작스럽게 데이트 예약을 하려고 그러면 크리스마스 때 (레스토랑에) '이미 다 찼습니다' 하면 뭐 어디 갈 수도 없고, 그러면 여자친구가 또 그러지 않냐. '왜 미리 안했어?' 하고"라며 공감대를 형성했다.
이어 "남자분들이 지금 당장, 급하게 할 수 있는 요리로 준비했다. 진짜 입문자 용이다"라며 웃었다.
오늘의 요리는 스테이크와 크림 스피니치 그라탕이라고. 이민정은 "크림 스피니치는 탄수화물 없이 먹을수 있다. 그리고 좋은 고기를 준비해야 한다. 또 예쁘게 만들어야 하는데 설거지가 너무 많으면 여자친구가 화가 나지 않냐"라며 간편 요리를 예고?다.
이민정은 "저는 약간 미국 초딩 입맛이다. 그래서 아들 준후랑 아주 잘 먹는다. 준후랑 같이 스테이크 집 가서 '오예~' 하면서 먹는 걸 좋아한다. 시금치는 진짜 애들한테도 좋고 누구에게나 좋은 음식이라 먹으면서 죄책감이 덜하다"라며 능숙하게 레시피를 전수했다.
스테이크를 굽는 꿀팁도 자세하게 이야기 했다. 이민정은 "얇은 고기는 적게 뒤집어야 한다. 겉면이 바싹하게 익으면 한 쪽에 꺼내어 래스팅해준다"라고 했다.
음식이 완성되고 이민정은 "이렇게 담소를 나누시면서 행복한 크리스마스를 보내시길 바란다"라고 마무리 했다.
한편 이민정은 지난 이병헌과 지난 2013년 결혼해 2015년 첫아들 준후 군을 얻었다. 이후 8년 만인 지난 2023년 12월 21일 둘째 딸을 품에 안았다.
