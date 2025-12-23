'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래를 둘러싼 전 매니저들의 '요리 대리' 주장 이후, 과거 방송 장면이 다시 주목받으며 논란이 확산되고 있다.
그러나 최근 해당 장면이 온라인 커뮤니티를 중심으로 다시 회자되며, 일부 누리꾼들은 박나래가 업소용 대용량 식용유를 다루는 방식에 주목하고 있다.
이에 일부 누리꾼들은 "대용량 요리를 자주 해본 사람이면 헷갈릴 수 없는 부분", "최근 제기된 요리 대리 주장과 맞물려 보인다"는 반응을 보이고 있다.
반면 "업소용 식용유는 가정용과 구조가 달라 처음 사용하면 헷갈릴 수 있다", "해당 장면 하나로 모든 걸 단정 짓는 것은 무리"라며 섣부른 해석을 경계하는 의견도 적지 않다.
이 같은 재조명은 최근 불거진 전 매니저들의 주장과 맞물리며 더욱 확산되는 분위기다.
앞서 전 매니저 측은 한 유튜브 채널을 통해 박나래가 '나래바' 운영과 방송용 요리 과정에서 매니저들의 도움을 받았다고 주장했다.
특히 명절 대용량 전 요리와 김장 에피소드에서도 매니저들이 상당 부분을 담당했다는 폭로가 이어지며 파장이 커졌다.
박나래 측은 현재 해당 사안과 관련해 법적 절차를 진행 중이라는 입장을 밝히며 추가적인 언급을 자제하고 있다. 그러나 논란이 이어지면서 과거 방송 속 장면 하나하나까지 다시 소환되는 상황이다.
한편 박나래는 현재 '나 혼자 산다', '구해줘! 홈즈', '놀라운 토요일' 등 출연 중이던 프로그램에서 하차하고 활동을 중단한 상태다.
