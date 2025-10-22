'현빈♥'손예진, 단발로 회춘하더니 MZ샷도 척척 "쉬는시간에 이러고 놀아요"

기사입력 2025-10-22 13:56


'현빈♥'손예진, 단발로 회춘하더니 MZ샷도 척척 "쉬는시간에 이러고 놀…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손예진이 김형묵과의 '절친 케미'를 선보였다.

21일 CJ ENM Movie 공식 계정에는 "'동호 아빠, 없던 일로 해요. 우리?' 동호 아빠와 시원이 엄마 '미리' 우리 사실 쉬는 시간에 이러고 노는데..엄청 사이 좋은데..서로 찍어주는 남찍사 공개"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

공개된 사진 속에는 영화 '어쩔수가없다'에 출연한 손예진과 김형묵이 촬영 쉬는 시간 동안 서로의 사진을 찍어주며 즐겁게 시간을 보내는 모습이 담겨 있다. 영화 속에서는 앙숙 관계로 등장하지만, 실제로는 유쾌한 '찐친 케미'를 자랑해 웃음을 자아낸다.

특히 최근 단발머리로 이미지 변신한 손예진은 청순하면서도 발랄한 분위기로 눈길을 끌었다. 43세라는 나이가 무색할 만큼, 여전한 동안 미모로 감탄을 자아낸다.


'현빈♥'손예진, 단발로 회춘하더니 MZ샷도 척척 "쉬는시간에 이러고 놀…
한편, 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 결혼, 그해 11월 아들을 출산했다. 지난달 24일 개봉한 '어쩔수가없다'로 7년 만에 스크린에 복귀했다.

영화 '어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 손예진은 만수의 아내 미리 역을, 김형묵은 만수의 친구이자 동호 아빠 이원노 역을 맡았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

4.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

연예 많이본뉴스
1.

배우 겸 모델, 500만원 받고 韓여성 팔아넘겨...캄보디아 모집책이었다

2.

김흥국, 정치계와 손절 선언 "필요할 때만 연예인 찾아, 尹 면회 안갔다고 욕만"

3.

김재원 아나, 300억 자산가설 입 열었다..."조건만 맞으면 간다" ('유퀴즈')

4.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

5.

'42억 집 거주' 전원주, 한달 전기세는 2천원 "검침원이 조사 나와"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"박항서 새 대표팀 감독 취임→황당" KFA, 월드컵 앞두고 '가짜뉴스' 적극 대응…법적 조치 착수

2.

폰와류 집단 붕괴, 그래도 2승1패...가을 지배하는 신 에이스, 한화에 최동원이 있다

3.

[현장인터뷰]'전설' 황선홍이 보는 이청용 '골프 세리머니' 논란, "축구인으로서 안타깝고 창피하다"

4.

'손흥민 바이에른 뮌헨 이적' 초대박! "케인과의 재회, 낭만적인 시나리오"→유럽 이적시장 달구는 SON

5.

"주저 말고 과감하게…" 매의 눈으로 살핀 4번타자, 시리즈 분수령 3차전 모멘트 만든 노감독의 안목

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.