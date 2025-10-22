박봄, YG 양현석 상대로 사기·횡령 고소..천문학적 피해 금액 '충격'

기사입력 2025-10-22 19:46


[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 투애니원(2NE1) 박봄이 YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서를 고소했다고 밝혔다.

박봄은 22일 자신의 인스타그램에 "From 박봄, From Bom Park"이라며 양현석 프로듀서를 대상으로 한 고소장 내용을 공개했다.

고소장에는 고소인이 박봄으로 적혀 있었으며, 피고소인은 YG엔터테인먼트 양현석으로 적혀 있었다.

박봄은 피고소인에 대해 죄명을 "사기 및 횡령"이라며, 고소 취지에 대해 "피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원합니다"라고 밝혔다.

이어 박봄은 "피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았습니다"라며 "그 금액은 약 1002003004006007001000034 '64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익입니다. 그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았습니다. 이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당합니다"라고 주장했다.


특히 박봄이 피해를 주장하는 금액이 천문학적인 액수라 눈길을 끌었다.

한편 박봄은 박봄은 건강상의 문제로 2NE1 활동을 중단한 상태다. 지난 8월 소속사는 "박봄이 2NE1의 향후 일정에 함께하지 못하게 되었음을 알려드린다. 최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 되었다"라고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com

