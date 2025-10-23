'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려견에 립스틱[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 2NE1 박봄이 또 한번 기행을 보이고 있다.

박봄은 22일 "프롬 박봄"이라며 자신이 작성한 고소장을 개인 계정에 공개했다. 이에 따르면 박봄은 양현석 YG엔터테인먼트(이하 YG) 대표 프로듀서를 사기 및 횡령 혐의로 고소했다.

박봄은 "피고소인은 고소인이 참여한 음원발매 공연 방송 광고 행사 작사 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다"며 피해 금액이 1002003004006007001000034 '64272e조억원에 달한다고 주장했다.

또 "YG가 정산 내역을 제공하지 않았고 단 한차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다"며 계약서 및 수익 관련 문서, 음원 발매 및 공연 참여 내역, 광고 및 행사 출연 기록, 문자 및 이메일 대화 내용, 통장 거래 내역 등의 증거자료를 제시하겠다고 했다. 고소장 작성 날짜는 19일이다.

이와 관련 박봄 측은 "우리도 박봄 컨트롤이 되지 않는다. 고소 내용을 확인 중"이라고 발을 뺐다.


'YG 양현석 고소' 박봄, 소속사도 통제불가…삭제한 고소장 재공개→반려…
박봄은 지난 8월 건강상의 문제로 2NE1 활동을 중단한 상태였다. 소속사 측은 "의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다"고 밝혔다.

박봄은 이미 '이민호 내 남편' 대란으로 한바탕 곤욕을 치렀던 터라 활동 중단 결정에 팬들의 우려도 커졌다. 그런데 이번에는 이해할 수 없는 천문학적 금액을 손해봤다며 양현석을 고소, 정신적인 문제가 있는 건 아닌지 걱정이 이어지고 있다.

이에 박봄은 고소장을 삭제했으나, 23일 "박봄 헤이트 YG.인터넷을 하시는 사랑하는 국민 여러분. YG가 박봄한테 뭐했는지 샅샅히 알아봐주세요. 감사합니다"라며 다시 한번 고소장을 업로드 했다.


또 고소장 재공개 두 시간 만에 "박봄. 립스틱 감사"라며 자신의 반려견에게 립스틱을 바른 사진을 게재했다.

박봄의 기행에 YG나 2NE1 다른 멤버들은 아직 아무런 입장을 밝히지 않고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

