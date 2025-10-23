'2025 경기도 국제 e스포츠 페스티벌', 국내 아마추어 대회 중 최대…

|
경기도체육회는 오는 12월 6일 경기도 평택시 이충문화체육센터 체육관에서 국내 최대 아마추어 국제 대회 '2025 경기도 국제 e스포츠 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.
대회 종목으로는 '리그 오브 레전드', '발로란트', '브롤스타즈' 등 3개 종목으로 진행하며 단체전으로 진행한다. 총상금은 4360만원으로 국내 아마추어 e스포츠 대회 중 최고 수준이다. '리그 오브 레전드'와 '발로란트'는 각 1위 1000만원, 2위 500만원, 3위 250만원, 4위 150만원, 5위 100만원을 수여하며, '브롤스타즈'는 1위 150만원, 2위 90만원, 공동 3위 각 60만원(2팀)이다. 상금은 팀 단위로 지급되며, 우승팀에는 우승컵이 수여된다.
참가자 모집은 대회 홈페이지를 통해 오는 11월 17일까지 진행하며, 참가자들의 편의를 위해 11월 22~30일 종목별 주말 2일간 예선이 진행된다. 예선 통과팀은 결선 무대에서 최종 우승을 다투게 되며, '리그 오브 레전드'와 '발로란트'는 예선 상위 4팀에 해외 초청 1팀을 더해 풀리그 후 결승전을, '브롤스타즈'는 8강 토너먼트로 진행한다. 세부 자격 요건·규정·접수 링크는 공식 안내 페이지와 모집 공고에서 확인할 수 있다.
결선 무대가 열리는 평택 이충문화체육센터 체육관에선 e스포츠 외에도 축하공연과 다양한 체험형 프로그램 등이 진행될 예정이라고 체육회는 전했다.