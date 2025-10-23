[종합] "작두타는 것, 진짜 무섭고 아파"…미녀 개그우먼 김주연, 신내…

|
[스포츠조선 고재완 기자] MBC '개그야'의 인기 코너 '주연아'로 큰 사랑을 받았던 코미디언 김주연이 돌연 방송계를 떠난 이후, 무속인으로서의 새로운 삶을 솔직하게 고백했다.
"2년 동안 하혈을 했다. 두 달 동안 먹지도, 자지도 못해 12kg이 빠졌다. 병원에서는 심장 박동수가 20이라고 하더라. 화장실도 못 가게 할 정도로 상태가 심각했다"고 말한 김주연은 "신을 안 받으려고 누름굿을 했고, 1~2억을 썼지만 효과가 없었다. 그러다 결국 반신마비가 왔고, 나중에는 내 입에서 '너 아니면 네 아빠 데리고 간다'는 말이 튀어나왔다"고 당시를 회상했다.
결국 그는 신내림을 받았고, 이후 기적처럼 건강이 회복됐다고 했다.
현재 김주연은 무속인으로 활동하는 동시에 부모님이 운영하는 고깃집을 돕고 있다. 그는 "원래 부모님이 조개찜집을 하셨는데, 내가 '이 터가 명당이다'라며 고깃집으로 바꾸자고 했다. 장사가 잘 되니까 이제야 부모님이 딸을 무당으로 인정해 주신다"며 미소를 보였다.
그는 "예전에는 부모님이 '딸이 딴 세상에 간 것 같다'며 힘들어하셨지만, 지금은 완전히 받아들이셨다"며 "사람들이 점을 보러 오기도 하지만, 나는 '어디 가서 얘기할 곳이 없을 때 들어주는 사람'이 되고 싶다. 꼭 점을 봐야 무당이 아니라, 위로해주고 달래주는 것 또한 제 일이라 생각한다"고 말했다.
한편 2006년 MBC 공채 15기 개그맨으로 데뷔한 김주연은 '개그야'의 '주연아' 코너로 큰 인기를 얻으며 같은 해 MBC 방송연예대상 여자 신인상을 수상했다. 하지만 오랜 세월 병마와 싸운 끝에 방송계를 떠나, 이제는 사람들의 아픔을 위로하는 무속인으로서 새로운 무대에 서 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com