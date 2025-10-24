군백기 없다..차은우, 11월 21일 미니 2집 발매→팬 기다림 줄인다

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 배우 차은우가 오는 11월 21일 미니 2집을 발매하며 공백기를 채운다.
지난 7월 육군 군악대에 입대해 성실하게 군 복무를 이행 중인 차은우는 'ELSE'로 군백기에도 멈춤 없는 열일 행보를 펼친다. 입대 전 녹음을 마친 이번 'ELSE'는 차은우가 지난해 2월 발매한 미니 1집 'ENTITY'(엔티티) 이후 약 1년 9개월 만에 선보이는 솔로 앨범인 만큼 더욱 기대를 모은다.
차은우는 음악과 공연을 오가는 열일 행보로 대체 불가한 존재감을 펼쳐왔다. 입대 직전 서울과 도쿄에서 단독 팬미팅 'THE ROYAL'(더 로열)를 개최하고 국내외 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 최근에는 '차은우 VR 콘서트 : 메모리즈'와 이를 확장된 포맷으로 재구성한 '차은우 : 메모리즈 인 시네마'가 상영돼 관객들의 사랑을 받았다.
한편, 차은우의 솔로 미니 2집 'ELSE'는 오는 11월 21일 오후 1시 국내외 음원 사이트를 통해 발매된다.
