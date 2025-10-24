[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 상황" [전문]

기사입력 2025-10-24 17:39


[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 …

[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 …

[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄의 소속사 측이 박봄의 현재 상태에 대해 입장을 밝혔다.

박봄 소속사 디네이션엔터테인먼트는 24일 "현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황"이라고 밝혔다.

이어 "SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있다"면서 "이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족을 비롯한 지인들에게까지 피해가 번지고 있다"고 전했다.

그러면서 소속사는 "게시물에 대한 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드린다. 또 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 밝혔다.


[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 …
소속사 측은 "아티스트가 하루빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분의 깊은 이해와 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편 지난 22일 박봄은 YG 총괄 프로듀서 양현석이 2NE1 활동 당시 수익금을 지급하지 않았다며 양현석을 상대로 한 고소장을 공개했다.

논란이 커지자, 23일 박봄 측은 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며 SNS에 업로드한 고소정은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.

이후 이날 박봄은 또 한번 양현석을 저격하는 글을 올렸다가 곧바로 삭제하기도 했다.


anjee85@sportschosun.com

이하 디네이션 엔터테인먼트 입장 전문

먼저 최근 박봄의 개인 SNS 글로 인해 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다.

더불어 많은 격려를 보내주셔서 진심으로 감사드립니다.

현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황입니다.

SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있습니다. 이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족을 비롯한 지인들에게까지 피해가 번지고 있습니다. 게시글의 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드립니다. 또 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드립니다.

당사는 아티스트가 하루 빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

팬 여러분들의 깊은 이해와 따뜻한 응원을 부탁드립니다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장] "우승상금은 10억"..'피지컬 : 아시아', 역대 최대 규모 亞국가대항전 개막(종합)

2.

‘김일우♥’ 박선영, CEO로 대박났다 "취미로 만든 골프 용품, 주문 3천개 몰려"

3.

[단독]'가요대제전' PD "신인 올데프 애니, 윤아 후임 선택한 이유…시대가 주목한 신인"

4.

62세 데미무어, 젊어지려 약물 주입…"폐경기에 긴 머리+파격 노출 과시"

5.

[공식] 나비, 결혼 6년만에 경사 터졌다.."뱃속에 둘째 임신" 깜짝 발표

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장] "우승상금은 10억"..'피지컬 : 아시아', 역대 최대 규모 亞국가대항전 개막(종합)

2.

‘김일우♥’ 박선영, CEO로 대박났다 "취미로 만든 골프 용품, 주문 3천개 몰려"

3.

[단독]'가요대제전' PD "신인 올데프 애니, 윤아 후임 선택한 이유…시대가 주목한 신인"

4.

62세 데미무어, 젊어지려 약물 주입…"폐경기에 긴 머리+파격 노출 과시"

5.

[공식] 나비, 결혼 6년만에 경사 터졌다.."뱃속에 둘째 임신" 깜짝 발표

스포츠 많이본뉴스
1.

"폰세-와이스로만 끝내겠다"…'벼랑 끝' 한화의 상남자 승부수, 김서현은 기용은?

2.

"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다

3.

의자 부술 듯이 퍽!퍽!퍽!...'韓 국대' 폭주해버린 승부욕, 이런 모습이 싫지 않다

4.

김진욱은 대만, 전민재·한태양은 지바롯데로! 미야자키는 김태형 감독 포함 총 44명…롯데, 초대형 마무리캠프 꾸렸다

5.

오타니도 있었던 그 팀? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…라커룸 '가혹 행위' 진실은 어땠나 [SC이슈]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.