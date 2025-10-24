[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 2NE1 멤버 박봄의 소속사 측이 박봄의 현재 상태에 대해 입장을 밝혔다.
그러면서 소속사는 "게시물에 대한 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드린다. 또 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 밝혔다.
논란이 커지자, 23일 박봄 측은 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며 SNS에 업로드한 고소정은 접수된 사실이 없다"고 밝혔다.
이후 이날 박봄은 또 한번 양현석을 저격하는 글을 올렸다가 곧바로 삭제하기도 했다.
이하 디네이션 엔터테인먼트 입장 전문
먼저 최근 박봄의 개인 SNS 글로 인해 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다.
더불어 많은 격려를 보내주셔서 진심으로 감사드립니다.
현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황입니다.
SNS 게시글이 여러 경로를 통해 확산되면서 사실과 다르게 해석되거나 불필요한 오해가 발생하고 있습니다. 이로 인해 박봄 본인은 물론, 가족을 비롯한 지인들에게까지 피해가 번지고 있습니다. 게시글의 무분별한 공유를 자제해 주시길 부탁드립니다. 또 언론 관계자 여러분께도 보도를 자제해 주실 것을 정중히 요청드립니다.
당사는 아티스트가 하루 빨리 건강을 회복하여 보다 나은 모습으로 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
팬 여러분들의 깊은 이해와 따뜻한 응원을 부탁드립니다.