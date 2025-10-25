전국 청소년들을 위한 공식 e스포츠 대회 '2025 전국중고교대회', 광역시도 대표 선발전에 출전할 학생 모집

기사입력 2025-10-25 10:13


전국 청소년들을 위한 공식 e스포츠 대회 '2025 전국중고교대회', 광…



한국e스포츠협회는 전국 청소년들의 공식 e스포츠 대회인 '2025 전국중고교대회'(이하 중고교대회)의 출범을 알리며, 광역시도 대표 선발전에 출전할 학생을 모집한다고 24일 밝혔다.

중고교대회는 전국 중·고등학생이 학교 대표로 출전해 실력을 겨루는 청소년 공식 e스포츠 대회다. 대회는 중등부와 고등부로 나뉘어 총 3단계로 진행되며, 전국 본선 진출 팀을 가리는 엘리트 포인트 스테이지와 광역시도 대표 선발전, 그리고 전국 본선, 전국 결선 순으로 이어진다. 종목은 '리그 오브 레전드'와 'FC 온라인'이다.

엘리트 포인트 스테이지는 기존 지역 및 학교 단위로 운영되던 대회들을 통합한 중고교대회 디비전 공식 대회다. 참가 팀은 대회 성적에 따라 포인트를 획득하며, 누적 포인트 상위 팀이 전국 본선에 진출한다. 또 광역시도 대표 선발전에서도 전국 본선 진출을 위한 엘리트 포인트가 부여된다. 선발전에는 엘리트 포인트 스테이지에 참여하지 않은 학생들도 참가할 수 있다.

광역시도 대표 선발전 1차 대회는 오는 11월 15일, 2차 대회는 22일에 온라인으로 열린다. 1차 대회 참가 신청은 11월 9일까지로, 서울, 인천, 세종, 대전, 대구, 부산, 경기, 전남, 경북 지역이 참가할 수 있다. 2차 대회 참가 신청은 11월 16일까지로, 울산, 광주, 강원, 충남, 충북, 경남, 전북, 제주 지역이 참가 가능하다. 신청은 '중고교이스포츠' 공식 인스타그램과 '학교이스포츠' 홈페이지에서 할 수 있다.

중등부 전국 본선은 11월 29~30일, 고등부 전국 본선은 12월 6~7일 각각 진행된다. 이후 전국 결선은 12월 19~21일 대전 이스포츠 경기장에서 열린다. 결선에서는 중·고등부 이스포츠 챔피언이 가려지며, 우승팀(또는 선수)에는 문화체육관광부 장관상이 수여된다. 총 상금은 4000만 원이다.

'2025 전국중고교대회'는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하며, 한국콘텐츠진흥원, 라이엇게임즈, 넥슨코리아, 삼성전자, 시디즈, 로지텍, 골 스튜디오, MSI, SK텔레콤이 후원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 김수미 1주기, '건강 이상 조짐' 2주 전부터 있었다...'마지막 일기장' 공개

2.

손호준, '삼시세끼' 하차 나영석과 불화 때문?..."촬영 전 미리 연락 주셨다" ('지편한세상')

3.

'73세' 이용식, 19kg 빼더니 '혈당 정상화' 인증..."아침에 완전히 달라졌다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 子연우 친구들에 경고 "자꾸 놀리면 학교 찾아 간다"(도장TV)

5.

임채무 손자, '190억 빚' 두리랜드 운영 욕심 "저 물려주실 건가요?" ('사당귀')

연예 많이본뉴스
1.

故 김수미 1주기, '건강 이상 조짐' 2주 전부터 있었다...'마지막 일기장' 공개

2.

손호준, '삼시세끼' 하차 나영석과 불화 때문?..."촬영 전 미리 연락 주셨다" ('지편한세상')

3.

'73세' 이용식, 19kg 빼더니 '혈당 정상화' 인증..."아침에 완전히 달라졌다"

4.

'도경완♥' 장윤정, 子연우 친구들에 경고 "자꾸 놀리면 학교 찾아 간다"(도장TV)

5.

임채무 손자, '190억 빚' 두리랜드 운영 욕심 "저 물려주실 건가요?" ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

1년 만에 역전된 '문김대전', 19년 만 KS 이끈 '문동원' 이래서 거물급 투수는 못 참지, 내년부터 진검승부

2.

'폰와' 품에 쏙 안긴 문동주, 기쁨에 취한 폰세 '우왕좌왕'... '우리 한국시리즈 간다!' [대전 현장]

3.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

4.

"일이 왜 이렇게 커진거야?" 탈락팀 구장에 대전보다 더 많은 관중이 모였다

5.

'치리노스-톨허스트vs류현진-문동주' 한국시리즈 잠실대전 외국인-국내 원투펀치 맞대결이다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.