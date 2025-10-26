김장훈 "몇 천억 벌고 기부는 200억밖에 못 해…바보 같았다"

기사입력 2025-10-26 00:06


김장훈 "몇 천억 벌고 기부는 200억밖에 못 해…바보 같았다"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김장훈이 기부와 관련한 진심을 전했다.

25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 370회에서는 독도의 날을 기념해 6번째 독도에 방문하는 김장훈의 모습이 그려졌다.

이날 김장훈은 울릉도로 향하는 배 지도에 독도 대신 '다케시마'가 써 있는 걸 보고 "온 국민이 이걸 보고 계속 얘기를 해야한다. 예전에는 전세계 지도에서 동해가 3% 밖에 안됐었는데 지금은 40%까지 올라왔다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

또 김장훈은 배에서 무료 공연을 열 준비를 하고 있었고, 이영자는 "이건 돈을 받고 가는 게 아니지 않냐. 경비는 어떻게 충당하다"라고 물었다.

김장훈은 "다 제 사비로 가는 거다. 오해를 풀고 싶은 게 기부도 숭고하거나 사명감이 있는 게 아니다. 난 비행기를 타고 일등석을 탄다. 자유로운 영혼으로 사는 거 뿐이다. 전 굶었던 기억이 많아서 돈버니까 좋은 걸 먹고 싶고, 노숙을 했어서 잠도 좋은 곳에서 자고 싶다. 그래도 남는 건 돌려주는 거다"라고 말했다.


김장훈 "몇 천억 벌고 기부는 200억밖에 못 해…바보 같았다"
홍현희는 "무료 공연을 많이 하는데 200억 기부를 하셨냐"라고 물었다.

김장훈은 "제가 광고를 50개 쯤 했었다. 돈을 많이 벌었다. 몇 천 억을 벌었을 거다. 제가 교만하게 200억 했을 때 200억 밖에 못한 게 바보 같다고 생각했다. 제가 2000억 해도 세상을 구할 수 없지 않냐. 그냥 캠페인이다. 솔선수범해서 하고 후배가 따라하면 좋은 거고 아니면 마는 거다"라고 말했다.

송은이는 "션이 나왔을 때 감동을 많이 받았는데 색깔이 다른 감동이 있다"라고 이야기했다.


김장훈은 "션은 위인전에 나와야 한다. 사람들이 나보고 80세 되서 돈 없으면 어쩌냐라고 하는데 봉사활동을 하면 돈을 하나도 안 쓰지 않냐. 전 어떻게든 행복할 자신이 있다"라고 말해 울림을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

연예 많이본뉴스
1.

김태현 "'26세' ♥최현석 딸과 띠동갑, 장인 반대 심했지만 5년 만나니 허락해줘"(불후)

2.

'사생활 루머 피해' 이이경, 편집 없이 '놀뭐' 등장…유재석 "가슴 펴!"

3.

'27억 사기 피해' 허경환, 전세 사기꾼에 일침 "사람 목숨 달려, 정정당당하게 살아라"(궁금하면)

4.

서장훈, 김영철 '욕'버릇 폭로 "평소에 욕 달고 살아, 강호동에게도 욕"(아는형님)

5.

'추신수♥' 하원미, 고급 레스토랑 데려가주는 16세子 자랑 "언제 이렇게 컸지"

스포츠 많이본뉴스
1.

전남과 비긴 수원, 멀어진 다이렉트 승격...성남-부산 나란히 승리. 5위 싸움은 오리무중[K리그2 종합]

2.

20년만에 사건발생. 올해 입단 신인 3명이 한국시리즈에... 셋업맨, 대타요원, 내년 유망주. 한화도 2순위 정우주 포함[오피셜]

3.

여자 피겨 신지아, 두 번째 그랑프리에서 5위에 머물러...파이널 진출 무산

4.

팬들은 "필요없다"고 비아냥, 선수들은 "15년을 더 뛸 가장 위대한 선수"...오타니도 아는 '승자의 여유'

5.

[챔십현장리뷰]'양민혁 67분-배준호 71분' 스토크시티, 포츠머스 원정 승리(코리언더비)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.