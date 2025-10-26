이영자, 김장훈과 썸 선 그었다.."황동주 울어"

기사입력 2025-10-26 06:51


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김장훈과 방송인 이영자 사이에 핑크빛 기류가 포착됐다.

25일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(전참시)에는 김장훈과 먹방 유튜버 쯔양이 게스트로 출연했다.

이날 김장훈은 "원래 1963년생인데, 68년생으로 나이를 내리고 활동했다"고 고백했다.

그는 "29살에 가수 활동을 시작했는데 새 소속사에서 '제발 뜨게 해달라'고 하니까 나이를 내리라고 하더라"며 이유를 설명했다.

이에 이영자는 "나도 12월생이라 한 살 내렸다"고 응수했다. 김장훈은 "다섯 살까지 나이 까고 지내나 보다 했다"며 웃음을 터뜨렸다.

이영자가 "오빠라 부르니 기분이 이상하다"고 하자 김장훈은 "영자가 오빠라고 하니까 좋다"며 은근한 설렘을 드러냈다.

이어 이영자가 "동생에서 오빠가 된 관계가 어렵다"고 하자, 김장훈은 "오히려 설렐 수 있다"며 받아쳤다.

그는 "15년째 솔로로 지내고 있고, 이상형은 통통한 여자"라고 고백해 현장을 술렁이게 했다.


이에 송은이는 "오만추다"라며 미소를 지었고, 출연자들은 "궁합도 안 보는 4살 차이"라고 부추겼다.

그러자 김장훈은 "내 두 번째 사랑이 양띠였다"고 말해 스튜디오를 폭소케 했다.

이영자는 "그만해, 황동주 울어!"라며 과거 '오만추'에서 커플로 엮였던 배우 황동주를 언급해 분위기를 달궜다.

