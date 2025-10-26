샤넬 속옷 노출+새깅룩까지 “제니니까 가능” [SCin스타]

기사입력 2025-10-26


샤넬 속옷 노출+새깅룩까지 “제니니까 가능” [SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 멤버 제니가 시선을 완전히 사로잡는 파격적인 무대 의상으로 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

23일 제니는 자신의 SNS에 "Chanel 93"이라는 글과 함께 월드투어 공연 비하인드 사진을 공개했다. 사진 속 제니는 가죽 재킷 안에 샤넬 로고와 카멜리아 코사지가 장식된 흰색 브라 톱과 팬츠를 매치, 파격적인 노출 의상으로 무대 분위기를 압도했다. 특히 바지의 허리선을 아래로 내려 입는 새깅룩을 완벽하게 소화해 눈길을 끌었다.

무엇보다 군살 하나 없는 탄탄한 복부 라인과 당당한 표정이 어우러져 무대 위 카리스마를 폭발시켰다. 팬들은 "제니가 곧 럭셔리다", "이 비주얼 진짜 실화냐", "패션 아이콘 그 자체"라며 열광적인 반응을 보였다.

제니가 속한 블랙핑크는 현재 월드투어 'Deadline'을 진행 중이며 오는 12월 중순 새 앨범 발매도 예고돼 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



