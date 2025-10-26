2PM '우리집 준호' 소환? '태풍상사' 이준호, 안전화 완판 마케팅으…

|
[스포츠조선 조지영 기자] tvN '태풍상사' 이준호와 김민하가 안전화 7천개 완판 총력전을 펼친다. 이준호는 의자 퍼포먼스까지 완벽 소화하며 홍보 영상을 만들고, 김민하는 해외 수출을 위해 영어 피칭에 도전한다.
예고 영상에서도 "우리 안목을, 우리 물건을 보여주고 싶잖아요"라며 사정없이 유리 위로 점프하는 태풍의 기개가 포착됐다. 온몸으로 증명한 열정 마케팅이 통했는지, 이번에 미선이 나선다. 상사맨의 꿈을 갖고 그동안 열심히 비즈니스 영어 공부에 매진했던 그녀의 실력을 보여줄 기회가 드디어 찾아온 것. 미선은 해외 바이어를 상대로 직접 영어 피칭에 나서며 '글로벌 상사맨'으로서의 첫걸음을 내딛는다. 스틸컷 속 똘망똘망한 그녀의 눈빛이 잘 해내리라는 무조건적인 믿음을 심는다.
제작진은 "6회 방송은 태풍과 미선이 각자의 방식으로 '야망의 전설'을 써 내려가는 회차가 될 것"이라며 "눈앞의 이익보다 사람을 택한 태풍의 의리, 그리고 불가능한 현실 속에서도 답을 찾아 나서는 미선의 도전이 진짜 상사맨의 야망을 보여줄 예정이니 두 사람의 뜨거운 팀워크를 기대해달라"고 밝혔다. '태풍상사' 6회는 오늘(26일) 일요일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.