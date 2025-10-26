'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해"…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 한혜진과 황우슬혜가 연하남과의 연애 경험을 고백했다.
이를 바라보던 한혜진은 "심장이 막 쾅쾅쾅 뛴다"며 얼굴을 붉혔고, 황우슬혜도 "누나라고 해주니까 좋던데?"라며 흐뭇한 미소를 지었다. 이어 한혜진은 "내가 정말 나이가 찼구나 싶었다. 남동생에게서 '누나' 소리를 평생 들어왔는데 그 '누나'가 다가 아니었다"라며 연하남의 매력에 빠져들었다. 황우슬혜 또한 "남동생이 부르는 거랑 저분이 '누나' 하는 건 완전 다르다"며 공감했다.
장우영은 "본인에게 '누나' 한 것도 아닌데 왜 이렇게까지 좋아하냐고 어리둥절해하며 연하남과 연애해본 경험이 있는지 물었다. 한혜진은 "당연히 있다. 여러분들이 생각하는 것보다 많을 수도 있다"고 답해 궁금증을 자아냈다. 황우슬혜는 "30대 중반 이후부터는 거의 연하를 만났다. 연상은 내가 나이가 많아서 안 좋아하나?"라며 너스레를 떨었다.
폭풍전개로 과몰입을 예고한 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'는 오는 27일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 첫 방송된다.
