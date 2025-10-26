[K리그1 현장리뷰]"'맨유 출신'린가드 미쳐 날뛰었다" 강원전 후반 멀…

|
[상암=스포츠조선 윤진만 기자]26일, 시즌 내내 북적대던 서울월드컵경기장 주차장이 이날따라 유독 한산했다. 현장을 찾은 취재진의 숫자도 평소보다 적었다. 서울과 이날 원정팀 강원은 '하나은행 K리그1 2025' 정규리그 33라운드 최종전을 통해 파이널A 그룹 진출을 확정했다. 아시아챔피언스리그(ACLE) 진출권인 2~4위와의 승점차가 6점 이상 벌어진 터라, 이날 승리를 하더라도 4위 이상으로 순위를 끌어올릴 수 없었다. 같은시각 인천 유나이티드의 K리그2 조기 우승이 결정나는 인천-경남전, 울산-대구의 치열한 잔류 싸움에 비해 관심도가 적을 수밖에 없었다. 하지만 '무관심 경기'가 반드시 '노잼'일 필요는 없는 법. 이번 라운드를 통틀어 가장 짜릿한 승부가 연출됐다.
강원이 전반 11분 선제골을 뽑았다. 강준혁이 서울 좌측 수비 뒷공간을 향해 달려가는 김대원에게 패스를 찔렀다. 공을 잡은 김대원이 문전을 향해 낮은 크로스를 찔렀고, 김건희가 노마크 상황에서 침착한 오른발 슛으로 골망을 흔들었다. 고베전에서 극장 결승골을 터뜨린 김건희는 10월에만 3골을 넣는 절정의 득점력을 선보였다. 반면 서울은 3경기 연속 전반 선제실점을 내주는 '악몽'이 반복됐다. 올 시즌 선제실점한 경기에서 단 한 번도 역전승을 한 적이 없는 서울로선 이보다 나쁜 출발은 없었다. 서울은 직전 라운드 포항전에서도 전반 28분 이호재에게 선제실점한 뒤 그대로 1대2로 패한 바 있다.
최악의 졸전을 이어가던 서울은 19분 승부수를 띄웠다. 둑스, 정승원 박수일을 빼고 린가드, 문선민 류재문을 투입했다. 최준이 풀백 위치로 돌아갔다. 강원도 이유현 홍철을 벤치로 불러들이고 김대우 이기혁을 투입하며 에너지를 채워넣었다. 20분 서울 뒷공간을 파고든 구본철이 때린 슛이 야잔과 강현뭉 잇달아 맞고 흘러나왔다. 구본철이 재치있게 로빙슛을 시도했지만, 골대 위로 떴다. 22분 공격에 가담한 야잔의 왼발 감아차기 중거리 슛은 골대를 벗어나며 무위에 그쳤다.
서울이 27분 만회골을 넣으며 추격의 불씨를 당겼다. 황도윤이 우측 공간으로 찔러준 패스를 문선민이 잡아 문전을 향해 오른발 크로스를 띄웠다. 이를 린가드가 헤더로 밀어넣었다. 31분, 강원은 이상헌을 빼고 윤일록을 투입했다. 린가드 만회골 효과는 컸다. 기세가 서울쪽으로 완전히 넘어왔다. 전반에 주전급 라인업을 총투입한 강원은 지친 기색이 역력했다.
서울이 32분 동점골을 넣었다. 린가드가 상대 진영 좌측 대각선 지점에서 문전을 향해 대각 크로스를 찔렀다. 린가드의 발을 떠난 공이 양팀 선수 누구도 맞지 않고 그대로 골대 안으로 빨려들어갔다. 서울은 2분 뒤 경기를 뒤집었다. 문전 혼전 상황에서 강원 수비가 걷어낸 공을 류재문이 그대로 오른발 슛으로 연결, 공을 골문 우측 하단에 정확히 꽂았다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com