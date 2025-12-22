에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재…

22일 SBS 측은 "'울면서 바퀴벌레를..' 에일리, 바퀴벌레 때문에 결혼 결심한 사연♥"이라면서 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명' 예고편이 공개됐다.
이날 결혼 8개월 차 에일리가 스페셜 MC로 출연한 가운데 '얼굴이 훨씬 편안해졌다'는 말에 "심적으로 많이 편하다"며 웃었다.
이어 에일리는 결혼을 결심한 이유로 바퀴벌레를 꼽아 눈길을 끌었다. 에일리는 "남편이 벌레를 되게 싫어한다. 눈물을 흘리면서 도망갈 정도로 무서워한다. 나도 그만큼 벌레를 싫어한다"며 "어느날 바퀴벌레가 밖에서 들어왔다. 둘 다 무서워서 혼비백산 했다. 내가 극도로 무서워하니까 남편이 울면서 바퀴벌레는 잡았다"고 당시를 떠올렸다. 이어 그는 "잡아준 것도 잡아준 건데, '이 사람이라면 아무리 힘들고 두려운 일이 있어도...'"라고 하자, 서장훈은 "눈물 흘리면서 바퀴 잡는 모습에 반했다는 거냐"며 당황한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
또한 에일리는 절친한 신지에게 남편을 처음 소개시켜줬던 당시를 언급했다. 에일리는 "언니가 나를 친동생처럼, 딸 처럼 잘 챙겨주신다"면서 "청첩장 모임 때 남편을 첫 소개했다. 남편이 극I다. 낯선 장소에서 말을 못한다. 식사를 하면서 수다 떨고 있는데 언니가 '남편될 사람 말은 할 줄 알지?'라고 하시더라"며 돌직구 작렬했던 당시를 떠올려 웃음을 안겼다.
특히 에일리는 남편 관련 루머에 대해서도 언급했다. 서장훈은 "에일리가 남편이 백수 오해를 많이 받았서 힘들었던 시간이 좀 있다더라"고 물었다.
이에 에일리는 "사람들이 남편을 인플루언서고 백수라고 생각을 하고 '와이프 돈 뜯어 먹으려고 결혼했다'는 말을 하더라"면서 현재 남편의 직업을 공개했다.