'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

최종수정 2025-10-26 16:57

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까…
26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 5회말 3루타를 날린 LG 신민재. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회초 1사 3루 한화 이도윤 타구를 LG 2루수 신민재가 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회초 한화 최인호가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 똑같은 1사 3루에서 한화 이글스는 움직이지 않았지만 LG 트윈스는 과감하게 뛰었다. 한화는 득점 하지 못했고, LG는 득점했다.

26일 오후 2시 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 2025 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 1차전에서 엇갈린 선택이 희비를 갈랐다.

한화는 0-2로 뒤진 5회초, 선두타자 최인호가 좌중간 2루타를 치고 나가면서 기회를 잡았다. 최재훈이 보내기번트를 성공시켜 1사 3루.

이도윤이 2루 땅볼을 쳤지만 3루 주자 최인호는 움직이지 않았다.

LG 내야진이 전진수비를 펼치긴 했지만 우측으로 치우친 타구였다. LG 2루수 신민재가 몸을 날려서 간신히 잡아냈기 때문에 3루 주자가 출발했다면 득점 확률이 높았다.

그러나 최인호는 신중했다. 2사 3루에서 손아섭이 삼진을 당했다. 한화는 득점에 실패했다. 3루코치와 주자가 미리 이야기를 했어야 할 상황이었다.

LG는 위기 뒤 찬스를 잡았다. 5회말 박해민이 솔로 홈런을 때려 3-0으로 달아났다.

1사 주자 없는 상황에서 신민재가 우중간을 꿰뚫었다.


앞선 한화 공격과 똑같은 1사 3루 상황.

LG는 완전히 다른 선택을 했다. 오스틴이 3루 땅볼을 쳤다. 심지어 3루수 정면에 타구 속도도 빨랐다. 오히려 LG가 뛰지 말아야 했다. 그런데 3루 주자 신민재는 과감하게 홈으로 쇄도했다. 당황한 한화 3루수 노시환이 신민재의 빠른 발을 의식해 서두르다 악송구까지 겹쳤다. 신민재가 넉넉하게 여유로운 타이밍으로 홈을 쓸고 지나갔다.

같은 상황, 다른 선택. 사실상 승부는 여기서 가렸다. LG가 8대2로 승리하며 73.2%의 우승확률을 선점했다. 과감함의 차이가 가른 희비였다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

3.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

4.

'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해" 솔직 고백

5.

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.