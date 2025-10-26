이현이, '결혼식 거품' 피팅비 문화 일침 "예비부부 간절함 이용하는 것…

이게은 기자
기사입력 2025-10-26 16:42
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')
여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”
추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼
제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]
'원더독스' 주전세터 이나연, '입스'극복→프로 입성…'신인감독 김연경' 프로배구 판도까지 뒤흔든다 [고재완의 전지적 기자 시점]
"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미 유명→개선 시급
KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]
[현장라인업]'또또 풀 로테이션 ' 울산, 서명관 빼고 베스트11 다 바꿨다→'이청용 벤치'…대구, 세징야 공격 선봉
[현장라인업]서울 GK 강현무 71일만에 선발복귀-린가드 벤치…강원 베스트 총출동
"살라 시대 '끝'! 42일 만의 골에도 4연패" 충격의 리버풀, 브렌트포드 팬 슬롯 향해 "아침에 해고당할 거야" 조롱…'2-3 눈물' 총체적 난국