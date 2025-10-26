대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS1]

기사입력 2025-10-26 16:56


대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌지만 한화 3루수 노시환이 홈 송구를 포기하며 실점을 허용했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌지만 한화 3루수 노시환이 홈 송구를 포기하며 실점을 허용했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환이 '최고의 무대' 한국시리즈에 어울리지 않는 수비 실수를 저질렀다.

노시환은 26일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 LG 트윈스와의 한국시리즈 1차전에 4번타자 겸 3루수로 선발 출전했다. 노시환은 타석에서는 멀티히트를 기록했지만 수비에서 집중력이 떨어진 모습을 노출했다. 엉성한 플레이 2개가 실점과 직결됐다. 특히 6회에는 아예 홈 승부를 포기했다. 한화는 2대8로 완패했다.

노시환은 먼저 5회말에 악송구를 범했다.

0-2로 끌려가던 한화는 5회말 박해민에게 솔로 홈런을 맞았다. 1사 후 신민재에게 3루타를 허용했다.

1사 3루 오스틴 타석. 오스틴이 3루 방면 강습 타구를 때렸다. 3루수 노시환 정면으로 향했다. 빠른 타구였던 데다가 노시환이 좌우 이동 없이 한 번에 포구한 덕분에 홈 승부가 충분히 가능했다.

3루 주자 신민재는 아웃타이밍이었음에도 불구하고 홈으로 쇄도했다.

그런데 노시환이 던진 공이 한참 빗나갔다. 한화 포수 최재훈이 우측으로 몸을 날려서 간신히 잡았다. 태그는 엄두도 낼 수 없었다. 공을 뒤로 빠뜨리지 않은 게 다행이었다. 신민재가 넉넉한 타이밍으로 홈을 쓸었다. LG가 0-4로 멀어졌다.

한화가 6회초 2점을 만회했다. 기껏 2점 차이로 다시 좁혀놨더니 6회말에 또 아쉬운 수비가 나왔다.


먼저 1사 만루에서 박상원이 신민재에게 중전 적시타를 허용했다. 2-6으로 차이가 더 벌어졌다. 박상원은 오스틴을 삼진 처리했다. 2사 1, 2루에서 김현수에게 좌전 안타를 맞았다.


대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌다 다시 일어나 달리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홍창기가 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
2루 주자가 충분히 홈에 들어올 만한 타구였다.

변수가 발생했다. LG 2루 주자 홍창기가 3루를 돌아 홈으로 향하다가 꽈당 미끄러졌다.

한화는 중계 플레이를 이어가고 있었다. 한화 좌익수 문현빈이 노시환에게 공을 연결했다.

그런데 노시환은 LG의 주자를 체크하지 않았다. 홍창기가 완전히 균형을 잃고 넘어졌기 때문에 노시환이 바로 홈에 던졌다면 역시 실점을 막을 수 있었다.

LG로서는 행운이었다. 노시환은 공을 받고 가만히 있었다. 그 사이에 홍창기가 벌떡 일어나서 포기하지 않고 홈으로 돌진했다. 2-7로 LG가 더 도망갔다. 박상원은 후속 타자 문보경에게 안타를 또 맞고 실점했다. 2-6으로 마칠 수 있었던 6회말이 2-8로 끝나면서 한화는 추격 의지를 상실했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

3.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

4.

'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해" 솔직 고백

5.

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

3.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

4.

78억 엄상백을 제친 '3800만원 사나이' → 日서 급거 귀국! 필살기 연마해왔다

5.

'초강력 불펜' PO MVP, 이제는 선발로 "일단 5회까지는 간다"…'완벽 오프너' 다음 등판은? [KS1]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.