대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS…

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환이 '최고의 무대' 한국시리즈에 어울리지 않는 수비 실수를 저질렀다.
0-2로 끌려가던 한화는 5회말 박해민에게 솔로 홈런을 맞았다. 1사 후 신민재에게 3루타를 허용했다.
1사 3루 오스틴 타석. 오스틴이 3루 방면 강습 타구를 때렸다. 3루수 노시환 정면으로 향했다. 빠른 타구였던 데다가 노시환이 좌우 이동 없이 한 번에 포구한 덕분에 홈 승부가 충분히 가능했다.
그런데 노시환이 던진 공이 한참 빗나갔다. 한화 포수 최재훈이 우측으로 몸을 날려서 간신히 잡았다. 태그는 엄두도 낼 수 없었다. 공을 뒤로 빠뜨리지 않은 게 다행이었다. 신민재가 넉넉한 타이밍으로 홈을 쓸었다. LG가 0-4로 멀어졌다.
한화가 6회초 2점을 만회했다. 기껏 2점 차이로 다시 좁혀놨더니 6회말에 또 아쉬운 수비가 나왔다.
먼저 1사 만루에서 박상원이 신민재에게 중전 적시타를 허용했다. 2-6으로 차이가 더 벌어졌다. 박상원은 오스틴을 삼진 처리했다. 2사 1, 2루에서 김현수에게 좌전 안타를 맞았다.
변수가 발생했다. LG 2루 주자 홍창기가 3루를 돌아 홈으로 향하다가 꽈당 미끄러졌다.
한화는 중계 플레이를 이어가고 있었다. 한화 좌익수 문현빈이 노시환에게 공을 연결했다.
그런데 노시환은 LG의 주자를 체크하지 않았다. 홍창기가 완전히 균형을 잃고 넘어졌기 때문에 노시환이 바로 홈에 던졌다면 역시 실점을 막을 수 있었다.
LG로서는 행운이었다. 노시환은 공을 받고 가만히 있었다. 그 사이에 홍창기가 벌떡 일어나서 포기하지 않고 홈으로 돌진했다. 2-7로 LG가 더 도망갔다. 박상원은 후속 타자 문보경에게 안타를 또 맞고 실점했다. 2-6으로 마칠 수 있었던 6회말이 2-8로 끝나면서 한화는 추격 의지를 상실했다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com