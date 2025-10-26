임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" ('엔조이커플')

기사입력 2025-10-26 16:17


임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 손민수, 임라라가 산후 출혈로 위급했던 당시 상황을 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 "걱정해주신 여러분 감사합니다"라면서 영상이 게재됐다.

이날 임라라는 "산후 출혈이었다. 다행히 지금 수혈을 하고 지혈이 돼서 이제 회복을 하고 있는 중"이라며 현재 상태를 전했다.

그는 "제왕절개 수술을 하다가 잘못된 게 아니라 아기를 14일에 낳고 9일 정도 회복을 너무 잘했고 산과 마지막 진료까지 다 보고 '많이 걸어라'는 이야기까지 들은 날 갑작스러운 하혈로 응급실을 하게 됐다"고 밝혔다.

임라라는 "'얘네는 지금 그런 상태에서 영상을 찍냐'며 욕하실 수 있을 것 같은데, '이런 일이 반복되면 안 되겠다'라는 생각이 들어서, 진짜 좀 바뀌었으면 좋겠고 개선됐으면 좋겠다는 생각에 말씀을 드린다"며 영상을 켠 이유를 밝혔다.


임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…
임라라는 "산후출혈이 온 굉장히 심각한 상황에 있는 산모를 받아주는 응급실이 없었다"면서 "출산 병원에서 받아준다고 해서 3,40분 걸리는 곳으로 가는데 기절만 한 10번을 한 것 같다"면서 위급한 상황 당시 받아주는 응급실이 없었다고 폭로했다.

손민수는 "산모 기저귀를 차고 있었는데, 기저귀가 빨간색으로 흘러 넘쳐서 바닥에 뚝뚝 흘러서 깜짝 놀랐다"면서 "화장실 안에서 라라가 물을 튼 줄 알았다. 알고보니 피가 몇 분 동안 계속 쏟아지는 소리였다"며 위험했던 당시 상황을 전해 충격을 안겼다.

임라라는 "기억이 안 난다. 그대로 기절을 했다. 만약에 민수가 없었으면 난 어떻게 됐을까"라고 했고, 손민수는 "'이러다 라라가 죽을 수도 있겠구나' 싶었다"고 밝혔다.


이후 응급 구급대원들이 도착, 임라라를 싣고 출산한 병원으로 향했다고.

그러나 임라라는 "너무 트라우마다. 응급차 안에서 의식을 차릴 수가 없는데 의식을 차리라고 하는 그 긴 시간이 너무 힘들었다"면서 "'근처에 병원이 이렇게 많은데 왜 안 받아주지?' 물론 상황은 다 있는 건 알겠는데 '이렇게 하면 도대체 누가 아기를 낳지'라는 생각도 조금 있었다"고 밝혔다.


임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" (…
임라라는 "수혈 후 의식은 돌아왔다. 이후 중환자실 들어가는 길에 너무 무섭더라. '진짜 죽겠구나' 싶어서 혹시라도 많은 분들이 기도해 주시면 내가 좀 살지 않을까 라는 생각에 남편한테 '주변 분들 한데 기도 좀 많이 부탁한다. 너무 무섭다'고 하고 들어가니까 민수가 기도 요청을 드렸다"면서 위급한 상황에서도 손민수가 SNS에 글을 올렸던 이유를 밝혔다.

임라라는 "많은 분들의 기도 덕분에 지금 회복하고 있는 중"이라면서 "다른 거 바라는 거 없고 제발 나 같은 상황이 또 안 생겼으면 좋겠다. 출산하는 과정이 목숨을 걸고 낳는 거고 굉장히 심각한 상황이 많이 발생할 수 있는데 그럴 때 조치를 빠르게 받을 수 있는 환경이 됐으면 좋겠다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”

3.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

4.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

5.

'원더독스' 주전세터 이나연, '입스'극복→프로 입성…'신인감독 김연경' 프로배구 판도까지 뒤흔든다 [고재완의 전지적 기자 시점]

연예 많이본뉴스
1.

백지영 9세 딸, 母 성형수술 후 외모 디스 "성형 전 얼굴이 더 예뻐" ('백지영')

2.

여에스더, 남편 홍혜걸 ‘여자 문제’ 폭로..“제주도 인터뷰까지 불러”

3.

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

4.

제니가 또…호불호 갈린 샤넬 속옷 무대의상[SC이슈]

5.

'원더독스' 주전세터 이나연, '입스'극복→프로 입성…'신인감독 김연경' 프로배구 판도까지 뒤흔든다 [고재완의 전지적 기자 시점]

스포츠 많이본뉴스
1.

"멍청한 장면" '한국 국가대표' 옌스의 자책…거친 태클로 분데스서 이미 유명→개선 시급

2.

KS 간절함 타석에서 증명했다…최다안타 클라스 증명, 첫 타석부터 안타 터졌다 [KS1]

3.

[현장라인업]'또또 풀 로테이션 ' 울산, 서명관 빼고 베스트11 다 바꿨다→'이청용 벤치'…대구, 세징야 공격 선봉

4.

[현장라인업]서울 GK 강현무 71일만에 선발복귀-린가드 벤치…강원 베스트 총출동

5.

"살라 시대 '끝'! 42일 만의 골에도 4연패" 충격의 리버풀, 브렌트포드 팬 슬롯 향해 "아침에 해고당할 거야" 조롱…'2-3 눈물' 총체적 난국

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.