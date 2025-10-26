'산후 출혈' 임라라 "쌍둥이 손 못 잡아볼 뻔...응급실, 산모 받지 …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 쌍둥이 출산 후 갑작스러운 출혈로 중환자실에 입원했던 개그우먼 임라라가 현재 상태를 직접 전했다.
임라라는 "출산 9일 차에 갑작스럽게 많은 양의 산후출혈이 생겼지만, 가까운 큰 병원 응급실에서 산모를 받지 못해 상황이 더욱 위급했다"면서 "다행히 분만병원에서 받아주신다는 연락을 받을 수 있었고, 구조대원분들 덕분에 제 시간에 수혈을 받을 수 있었다"면서 위급했던 당시를 떠올렸다.
그는 "남편과 떨어지기 전 너무 불안해서 민수에게 주변 분들의 기도를 부탁했고, 그 덕분에 지금은 빠르게 회복하고 있다"면서 "앞으로 저도 여러분의 건강과 평안을 위해 늘 기도하겠다"면서 자신을 위해 기도해준 많은 이들에게 고마운 마음을 전했다.
손민수는 "라라가 갑자기 출혈이 심해서 응급실에 왔다가 중환자실에 입원하게 됐다"며 "혼자 있는 거 무서워할텐데 저도 옆에 있을 수가 없고 제가 할 수 있는 게 없다. 라라 건강하게 회복할 수 있게 기도해 달라"고 전했다.
이후 손민수는 "라라 수혈하고 지금은 회복 중에 있다"면서 "많은 분들이 궁금해하셔서 급하게 소식 전한다. 같이 걱정하고 기도하고 응원해주신 분들, 연락 주신 한분 한분 모두 진심으로 감사하다"며 임라라의 당시 상태에 대해 전했다.
한편 손민수와 임라라는 구독자 수 260만 명을 보유 중인 유튜브 채널 '엔조이커플'을 운영 중이다. 두 사람은 10년 열애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이 임신에 성공, 14일 쌍둥이를 출산했다.
이하 임라라 SNS 글 전문
아가들 손 한 번 못 잡아볼 뻔했는데,
많은 분들의 걱정과 응원 덕분에 잡아볼 수 있게 되었습니다.
진심으로 걱정끼쳐 미안하고, 또 고맙습니다.
출산 9일 차에 갑작스럽게 많은 양의 산후출혈이 생겼지만,
가까운 큰 병원 응급실에서 산모를 받지 못해 상황이 더욱 위급했어요.
다행히 분만병원에서 받아주신다는 연락을 받을 수 있었고, 구조대원분들 덕분에 제시간에 수혈을 받을 수 있었습니다.
남편과 떨어지기 전 너무 불안해서 민수에게
주변 분들의 기도를 부탁했고, 그 덕분에
지금은 빠르게 회복하고 있습니다.
앞으로 저도 여러분의 건강과 평안을 위해 늘 기도할게요.
저를 위해 힘써주신 구조대원분들,
이대목동병원 응급실·중환자실·
그리고 전종관 교수님을 비롯한 산과 선생님들께
진심으로 다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 전합니다.