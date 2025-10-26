추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주…

추사랑, 벌써 14번째 생일파티...클수록 추성훈♥야노시호 똑 닮은 비주얼

기사입력 2025-10-26 14:06


[스포츠조선 정안지 기자] 야노시호가 딸 사랑이의 14번째 생일을 축하했다.

26일 야노시호는 자신의 SNS를 통해 "눈 깜짝할 사이에 14번째 생일이 됐다"는 일본어와 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 딸 사랑 양의 생일을 맞아 함께 파티 중인 추성훈, 야노시호의 모습이 담겨있다.

엄마 야노시호는 딸의 14번째 생일을 맞아 숫자 '14'라고 적힌 풍선과 'happy birthday'라고 적힌 풍선 등을 준비해 예쁘게 장식했다. 여기에 케이크까지 구매, 완벽한 서프라이즈 파티를 준비했다.

이후 가족은 나란히 앉아 박수와 함께 생일 축하 노래를 부르며 딸 사랑 양의 생일을 축하했다.

빼놓을 수 없는 인증샷까지 촬영, 환한 미소가 똑 닮은 가족의 모습은 보는 이들까지 절로 미소를 짓게 만든다.

특히 14살이 된 사랑 양은 엄마를 꼭 닮은 비주얼을 자랑하며 폭풍성장한 모습으로 눈길을 집중시켰다.

야노시호는 "무한한 가능성으로 가득 차고, 새로운 세계를 스스로 열어가는 사랑이를 언제나 곁에서 지켜보고 싶다"면서 딸을 향한 응원의 메시지를 남겼다.


한편 야노시호는 지난 2009년 추성훈과 결혼했으며 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 추성훈은 추사랑과 2013년부터 2016년까지 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 전하며 큰 사랑을 받았다.

anjee85@sportschosun.com

