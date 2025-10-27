'신인감독' 김연경, 또 일 냈다..최고 시청률 5.4%, 2주 연속 2…

|
[스포츠조선 김소희 기자]'필승 원더독스'가 일본 고교 최강팀 슈지츠 고등학교와의 대결에서 끝내 패배했다.
3전 1승 2패를 기록한 '필승 원더독스'의 승률은 33%, 한일전 경기 이후 락커룸에는 정적만이 가득했다. 2연패의 늪에 빠진 김연경 감독은 광주여대전을 앞두고 공격 성공률 등 팀의 아쉬운 부분을 하나씩 짚었고 "나는 목표가 생겼어. 무조건 3대0으로 이기고 싶어"라며 셧아웃 승리를 다짐했다.
그런가 하면 김연경 감독은 아픈 손가락이 된 인쿠시와 1:1 면담을 진행했다. 김 감독은 자신감이 떨어진 인쿠시에게 "마인드 자체를 바꿔야 한다. 그래야 큰 선수가 된다. 더 큰 데 가려면 더 큰 생각을 해야 한다"라며 자신감을 북돋아 주었고, 감독이자 선배로서 건네는 그녀의 진심 어린 조언이 감동을 안겼다.
|
시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 MBC '신인감독 김연경' 5회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 2.8%를 기록하며 멈출 줄 모르는 파죽지세 인기를 이어갔다. 이는 동시간대 방송된 '미운 우리 새끼', '냉장고를 부탁해 since 2014' 등을 포함해 일요일 전체 예능 프로그램 중 2주 연속 2049 시청률 1위를 차지한 것으로 新 일요일 최강자임을 증명했다. 수도권 가구 시청률은 4.3%를 기록했고, 특히 광주여대와의 1세트에서 인쿠시가 상대 팀의 경계대상이 되고 광주여대 역시 연경표 족집게 전략에 견주는 대학우승팀다운 안정적인 수비로 막상막하 랠리를 보여준 장면이 5.4%까지 치솟으며 쫄깃한 긴장감을 선사, 이후 경기 내용에 대한 기대감을 증폭시켰다.
다음 주 방송에서는 '필승 원더독스'와 광주여대의 경기가 이어진다. 연패를 끊어내기 위한 선수들의 고군분투는 물론, 에이스로 거듭난 인쿠시의 각성모드가 펼쳐질 예정이다. 또한 김 감독의 극약처방으로 원더독스 선수들의 방출제가 거론되며, 과연 벼랑 끝에 내몰린 '필승 원더독스'가 위기를 어떻게 모면할지 다음 회가 더욱 기다려진다.
MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 6회는 오는 11월 2일(일) 밤 9시 10분에 방송된다.