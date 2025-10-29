양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

기사입력 2025-10-29 09:28


양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” …

[스포츠조선 이유나 기자] 오늘(29일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서는 배우 양택조가 막냇사위 배우 장현성과 첫 만남 비하인드스토리를 공개한다.

데뷔 63년 차 배우 양택조가 3년 만에 <퍼펙트 라이프>를 찾는다. 양택조는 "최근 2년간 몸이 안 좋아서 쉬다 나왔다"며 "장에 이상이 생겨 소화가 안 되고, 화장실을 한 번 가려면 4~5일이 걸릴 정도였다. 그러면서 체중이 7kg 이상 빠지고 기력이 떨어지더니 이제 갈 것 같은 느낌이 들었다"며 이야기를 전해 모두를 놀라게 했다. 하지만 "2년 전에는 모든 게 끝이라고 생각했는데, 이렇게 다시 회복해서 오늘 이 자리에 나오게 됐다. 이렇게 이야기하는 것 자체가 에너지가 없으면 할 수 없는 일"이라며 죽음의 문턱에서 기적적으로 건강을 되찾은 소감을 전해 뭉클함을 더했다.

한편 양택조는 막냇사위 장현성과 함께 출연한 방송에서 찍은 사진을 공개하며 딸과 결혼을 허락한 스토리를 전했다. 양택조는 딸에게 "'연극하는 사람 만나지 마라. 연극배우들은 가난해서 고생할 거다'라고 했는데, 연극하는 사람을 데려왔더라"며 처음에는 탐탁지 않아했다고 한다. 이어서 "그런데 사위와 함께 술 마시며 이야기하다 보니, 장현성의 인품이 마음에 들어 '너희 언제 결혼할 거냐?'고 물었다"며 교제 허락받기 위해 온 사위에게 자신이 먼저 대뜸 '결혼' 이야기를 꺼냈던 사실을 공개했다. 그러면서 "사위가 방송에서 '장인어른이 내게 먼저 청혼했다'고 하더라"면서 "술에 취했으니까 헛소리(?)한 거다"라 말하면서도 사위를 향한 깊은 애정을 아끼지 않았다.


양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” …
이어서 양택조는 장현승의 아내이기도 한 딸과 함께 운동하기 위해, 양택조가 다니는 헬스장을 찾는다. 한발 균형잡기를 보이며 안정적인 자세를 보인 양택조와 달리, 딸은 비틀거리는 모습으로 웃음을 안겼다. 양택조는 러닝머신에 이어 4kg 아령을 거뜬히 들며 90세에 가까운 나이에도 여전한 알통을 과시해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 패널 이성미가 이를 보고 "택조야, 너 나보다 동생이지?" 말하자, 양택조가 "성미 누나 속여서 미안해~"라며 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

앞서 양택조는 2년 전 한 건강 프로그램에 출연해 간경변증으로 3개월 시한부 판정을 받은적이 있다고 털어놨다.

양택조는 "내가 27년 전부터 당뇨 때문에 고생한 사람인데 1998년에 당뇨 진단을 받았다. 아주 심할 때는 공복 혈당이 300mg/dL 이상 나올 때도 있었다. 그때는 5, 60대 때니까 건강에 자신 있었다. 간염 같은 건 병 취급도 안 했는데 당뇨가 악화됐다"고 털어놨다.


당뇨병이 심해질수록 간도 함께 망가졌다는 양택조는 "나중에는 피를 토하고 쓰러질 정도가 됐다. 2005년에 간경변증으로 병원에 입원을 했는데 3개월밖에 못 산다고 하더라. 우리 아들이 간을 줄테니 이식 수술 받으라고 했다. 안 한다고 했는데 준비를 다 해놨더라. 그래서 같이 입원했다. 19시간 동안 수술을 했다. 의식이 돌아온 후에 아들을 보니까 손을 흔들더라. 콧줄을 낀 걸 보니까 그렇게 눈물이 나더라"라고 과거를 떠올렸다.

이후 양택조는 최근 2년간 장과 관련해 건강이 위독했던 것으로 전해졌다.

배우 양택조의 활력 넘치는 일상은 오늘(29일) 오후 8시 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 만나볼 수 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.