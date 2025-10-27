[청룡랭킹] '군백기 허락않는' 현역 차은우, 청룡랭킹 1위 소식 전달드립니다!

최종수정 2025-10-27 15:37

[청룡랭킹] '군백기 허락않는' 현역 차은우, 청룡랭킹 1위 소식 전달드…
출처=차은우 인스타그램

'군백기'란 없다. 국방의 의무를 수행 중인 차은우가 청룡랭킹 1위 차지했다.

24일 종료 된 청룡랭킹 남자 배우부문 투표에서 배우 차은우가 치열한 접전끝에 1위에 올랐다.

배우 차은우는 득표율 42.82%를 기록하며 10월 청룡랭킹 남자 배우부문 타이틀을 품에 안았다.

투표 막판 변우석 팬덤의 거센 추격에 잠시 위기를 맞았으나 차은우 팬덤은 결코 역전을 허용하지 않았다.

역전극을 시도했던 변우석은 35.05%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀다.

한때 황인엽,추영우 등 중위권 후보들의 팬심이 응집력을 보여주었으나 순위를 뒤집기에는 역부족이었다.

10월 청룡랭킹 남자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 차은우(42.82%), 2위 변우석(35.05%), 3위 황인엽(4.64%), 4위 추영우(4.14%), 5위 박지훈(3.78%) 순으로 마무리 됐다.

현역 복무중인 차은우는 청룡랭킹 상반기 결산에 이어 10월 청룡랭킹 타이틀까지 가져가며 팬들의 큰 사랑을 받고 있다.


입대전보다 더욱 강력해진 팬들의 응집력으로 벌써부터 청룡랭킹 하반기 결산 트로피의 유력한 1위 후보로 꼽힌다.

차은우를 향한 팬들의 그리움과 사랑은 복무 기간 내내 더욱 커질 기세다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.