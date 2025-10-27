경주시 "지드래곤 첨성대 무료 공연 사실아냐, APEC 비공개 정상 만찬공연"[종합]

기사입력 2025-10-27 11:31


경주시 "지드래곤 첨성대 무료 공연 사실아냐, APEC 비공개 정상 만찬…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 뒤흔든다.

한 매체에 따르면 경주시는 27일 지드래곤이 APEC 비공개 정상 만찬 공연을 진행한다고 밝혔다.

앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 지드래곤이 31일부터 열리는 APEC 정상회의를 기념해 경주 첨성대에서 무료 공연을 연다는 내용의 게시물이 급속도로 유포됐다. 게시물 작성자는 "유네스코 세계유산을 배경으로 지드래곤의 단독 퍼포먼스가 펼쳐진다. 드론쇼와 불꽃 퍼포먼스, 미디어 파사드, 라이브 밴드 공연 및 K팝 아티스트 합동 무대가 예정돼 있다"고 소개했다.


경주시 "지드래곤 첨성대 무료 공연 사실아냐, APEC 비공개 정상 만찬…
이에 경주시는 "지드래곤 APEC 2025 첨성대 공연은 가짜다. 지드래곤의 첨성대 공연 계획은 전혀 없다. 사전등록이나 신청접수 등으로 안내하는 내용도 모두 사실이 아니다"라고 해명했다. 다만 경주시는 지드래곤의 공연을 간절히 바란 팬들의 마음을 이해해 허위 정보 유포자에 대한 법적 조치는 하지 않기로 했다.

지드래곤은 7월 APEC 정상회의 홍보대사로 위촉됐다. 그는 돌고래유괴단이 제작한 APEC 홍보영상 '주차장에서 생긴 일'에 노개런티로 출연했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

2.

‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

3.

달리기만 하는거였어? 정혜영 “♥션, 요리 아예 안 해…0점” 폭소

4.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

5.

'공개 열애 두 번' 한혜진 "내가 왜 이제까지 결혼하지 않았는지.." ('누난 내게 여자야')

연예 많이본뉴스
1.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

2.

‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

3.

달리기만 하는거였어? 정혜영 “♥션, 요리 아예 안 해…0점” 폭소

4.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

5.

'공개 열애 두 번' 한혜진 "내가 왜 이제까지 결혼하지 않았는지.." ('누난 내게 여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

2.

"야말 이 XX야 더 입 털어봐!" 엘 클라시코 몸싸움 대폭발..."레알은 항상 훔치잖아" 광역 도발→비니시우스 분노의 돌진

3.

'악재가 아닌 호재다.' 첫 완봉승의 기억, 류현진 맞대결도 호투. 2승 ERA 0.78 극강. 임찬규는 우승확률 100% 길을 뚫을까[KS2 포커스]

4.

그렇게 띄워주더니…"손흥민, MLS 신인상은 어려울 듯" 현지 매체 냉정한 평가, 대체 왜?

5.

'자력우승 나 때문에 못 해' LG 4번타자의 자책 → 첫 타석에 문동주의 154km를 쾅! 문보경 마저 부활했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.