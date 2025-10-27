빅토리아, ♥데이비드 베컴 불륜 스캔들 입 열었다 "낡은 하이힐 관심없어"[SC이슈]

기사입력 2025-10-27 17:48


빅토리아, ♥데이비드 베컴 불륜 스캔들 입 열었다 "낡은 하이힐 관심없어…

[스포츠조선 백지은 기자] 걸그룹 스파이스걸스 출신 빅토리아 베컴이 남편 데이비드 베컴의 불륜 스캔들에 입을 열었다.

빅토리아 베컴은 최근 패션지 보그와의 단독 인터뷰를 통해 데이비드 베컴의 2004년 불륜 의혹에 대한 입장을 밝혔다. 220만 파운드(약 34억원) 상당의 결혼 반지를 끼고 인터뷰에 응한 데이비드 베컴은 "그 시절은 마치 분쇄기에 던져진 것 같았다. 하지만 우리는 다시 (가족의 모습을) 빚어냈다. 23년의 결혼 생활은 하이힐과 같다. 남들은 반짝이는 윗부분만 보고 아무도 낡은 하이힐에는 관심이 없다"고 말했다.

빅토리아 베컴과 데이비드 베컴은 1996년 스파이스걸스의 히트곡 '세이 유 윌 비 데어' 뮤직비디오를 본 데이비드 베컴이 빅토리아 베컴에게 공개구혼을 하면서 인연을 맺었다. 두 사람은 3남 1녀를 두고 화목한 가정을 꾸렸다.

그러나 4번의 위기가 찾아왔다. 2004년 비서 레베카가 데이비드 베컴과 수차례 성관계를 가졌다고 주장했다. 당시 빅토리아 베컴은 임신 중이었기 때문에 더욱 큰 논란이 야기됐다. 이후 2010년 매춘부 에마가 데이비드 베컴과 불륜 관계라고 주장했으나, 빅토리아 베컴은 디즈니랜드에서 찍은 가족 사진을 공개하며 맞대응했다. 2019년과 2023년에는 이웃 모델과 피트니스 트레이너와의 불미스러운 사건이 있었으나, 베컴 부부는 여전한 금슬을 자랑했다.

이를 두고 일각에서는 베컴 부부가 경제적 이유로 이혼하지 않고 있다는 의견도 제기됐다. 포브스는 부부의 총 사업 가치를 12억 파운드로 추정했는데, 만약 별거나 이혼을 했다면 이 수치가 63% 정도 감소했을 거라는 것이다. 한 관계자는 2004년 데이비드 베컴의 첫 스캔들이 발생했을 때 "빅토리아 베컴은 이혼으로 1억 2000만 파운드(약 2천억원)의 손해를 볼 수 있다. 용서한다면 브랜드 가치를 두 배로 높일 수 있다고 계산했다"고 말했다. 실제 2005년 베컴 부부의 공동 브랜드 향수 인티메이트 러버는 4800만병이 판매되는 기염을 토했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

2.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

3.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

PS 12경기 타율 0.093인데도 월드시리즈까지 선발 출전중. 로버츠의 뚝심 "수비력을 생각하면 그가 최적이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.