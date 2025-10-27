손연재 "육체적 바람? 절대 용서 못해…나를 헷갈리지 않게 하는 男이 좋은 사람"(손연재)

기사입력 2025-10-28 06:29


손연재 "육체적 바람? 절대 용서 못해…나를 헷갈리지 않게 하는 男이 좋…

[스포츠조선 고재완 기자] 전 리듬체조 국가대표 선수 출신 방송인 손연재가 '찐친'(진짜 친구)들과 함께 솔직한 연애관을 털어놨다.

손연재는 27일 자신의 유튜브 채널 '손연재 SON YEON JAE'에 "어떤 남자가 좋은 남자예요? 바람의 기준? 손연재의 찐친 유부들과 매운맛 연애상담"이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 손연재는 결혼한 친구들과 함께 '밸런스 게임'을 진행하며 "육체적 바람 VS 정신적 바람"이라는 주제로 열띤 토론을 펼쳤다.

손연재는 "정신적으로 누굴 너무 사랑하면 보내줘야 한다고 생각한다. 하지만 육체적 바람은 절대 용서 못 한다. 갑자기 일어나는 일이 아니고, 멈출 기회가 많았을 텐데 제어를 못 했다는 게 싫다"고 단호하게 말하며 "차라리 '누군가를 사랑하게 됐다'고 말하고 가서 뭘 하든 상관없지만, '실수였다'는 말은 이해할 수 없다"고 말했다. 이에 친구들은 "정신적 바람이 더 싫다"며 다른 의견을 내 웃음을 자아냈다.

'좋은 남자 만나는 법'을 묻는 질문에는 현실적인 조언을 건넸다. 손연재는 "예전엔 자만추(자연스러운 만남 추구)가 가능했지만 요즘은 다들 바쁘고 소극적이라 결국 나를 잘 아는 지인이 소개해주는 사람을 만나야 한다"며 "외모가 마음에 안 들어도 일단 만나보는 게 좋다"고 조언했다.


손연재 "육체적 바람? 절대 용서 못해…나를 헷갈리지 않게 하는 男이 좋…
이에 친구가 "많이 만나봐야 좋은 사람을 찾는다"고 하자, 손연재는 "좋은 사람을 많이 만나면 좋겠지만, 나쁜 사람 만나는 게 꼭 인생에 필요한 경험인가 싶기도 하다"고 솔직하게 말했다.

손연재는 자신이 생각하는 '좋은 남자'의 조건을 묻자 "나를 헷갈리게 하지 않는 사람"이라고 답했다. 그는 "나를 좋아하는지 아닌지를 애매하게 행동하는 사람은 냉정하게 정리해야 한다. 진짜 좋아하면 헷갈리게 하지 않는다"고 강조했다.또 "연애할 때 '꾸며야 한다'는 생각이 들면 너무 스트레스다. 내 남편에게는 있는 그대로의 나를 보여주고 싶다"고 말했다.

최근 둘째 계획을 언급했던 손연재는 타로점을 본 일화를 공개했다. "타로 보시는 분이 '혹시 뱃속에 있냐'고 묻더라. 임신 카드가 두 장이나 나왔고, 마지막에 '망나니 카드'가 나왔다"며 "감수성 예민하고, 예술적이고, 사고 칠 것 같은 딸이 나올 것 같다고 했다"고 전했다. 이에 친구들은 "딱 너 닮은 딸이다"라며 웃음을 터뜨렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

연예 많이본뉴스
1.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

2.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

3.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

4.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

5.

"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

2.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

3.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

4.

"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [KS인터뷰]

5.

2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.