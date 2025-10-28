[SC인터뷰] "잘생긴 사람 많이 봤는데, 은우 비주얼에 비하면 나는…"…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 강하늘(35)이 남대중 감독과 함께 영화 '30일'에 이어 '퍼스트 라이드'로 코미디 흥행 연타에 도전한다.
이어 '퍼스트 라이드' 촬영 분위기에 대해 "이렇게 또래 배우들끼리 모여서 촬영한 작품은 오랜만인 것 같다. 현장에서도 많이 웃고 떠들었다"며 "약 70% 정도 해외 촬영을 진행했는데, 마치 해외에서 예능을 찍는 기분이었다. 한 달 정도 해외에 체류했는데, 지내다 보니 그렇게 잘 맞진 않더라(웃음). 집이 너무 그리웠다"고 털어놨다.
이어 '퍼스트 라이드'에서 본인과 가장 싱크로율이 높은 캐릭터로 태정을 꼽았다. 그는 "태정을 연기해서 그런지 모르겠는데, 저와 가장 결이 비슷하다"며 "일할 때 말고, 친구들 사이에서는 MBTI I(내향형) 성향이 강하다. 주로 중재자 역할을 하는 편이고, 발언권을 잘 갖지 않는 편이다. 저와 가장 다른 캐릭터는 강영석이 연기한 금복 캐릭터 같다"고 말했다.
특히 촬영장에서 만난 차은우에 대해 "그동안 잘생긴 사람을 많이 봐왔는데, 은우는 진짜 재밌다. 솔직히 말하면 '퍼스트 라이드'보다 은우 얼굴이 재밌다. 보고만 있어도 웃음이 난다는 게 뭔 말인지 알겠다. 피곤해하면서 분장실에 들어오는 모습조차 재밌더라"고 전했다.
차은우는 올해 7월 육군 군악대에 입대해 현역 복무 중이다. 강하늘은 "은우가 입대를 앞두고 있었다는 걸 처음부터 알고 있었다. 은우의 입대가 갑자기 정해진 건 아니었다. 촬영 막바지에는 '우리가 홍보 열심히 하고 있겠다'고 했다. 은우가 무대인사 함께 했으면 팬서비스도 잘했을 텐데 아쉽다. 영화 홍보는 같이 못해도 영화에는 나오니까 재밌게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.
이어 '스물' 후속편 제작 가능성에 대해 "최근에는 들어본 적 없다. '스물' 홍보할 당시에는 이야기가 많이 나왔다. 저희가 25살에 '스물'을 찍었는데, 35살이 되면 '서른'을 찍고, 45살이 되면 '마흔'을 찍자고 했었다"며 "얼마 전 '다 이루어질지니' 스틸 컷을 보고 우빈이에게 '긴 머리 잘 어울린다'고 먼저 연락했다. 우빈이도 '퍼스트 라이드' 알고 있다면서 영화 꼭 보겠다고 응원해 줬다"고 고마움을 표했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com