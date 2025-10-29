이다해, ♥세븐과 연애시절 비하인드 썰푼다…이정진 '급'질문 "골프치면서 많이 싸웠나" 당황?(신랑수업)

기사입력 2025-10-29 11:54


이다해, ♥세븐과 연애시절 비하인드 썰푼다…이정진 '급'질문 "골프치면서…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이다해가 남편 세븐과의 연애 시절 비하인드를 깜짝 공개한다.

29일 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 186회에서는 이정진이 '소개팅女' 박해리 씨와 골프장 데이트를 하는 가운데, '교감' 이다해가 자신의 경험담을 솔직하게 들려주며 과몰입하는 현장이 공개된다.

이날 이정진은 "골프가 처음"이라는 박해리 씨에게 '원포인트 레슨'을 해준다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 '교감' 이다해는 "운전도 그렇지만 운동 같은 거는 남자친구한테 배우면 싸우지 않냐?"며 살짝 긴장한다. 그러자 이정진은 "골프를 치면서 세븐 씨와 많이 싸우셨냐?"고 묻고, 이다해는 반전 답을 내놓아 모두를 놀라게 한다. 이다해의 발언이 무엇이었을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 이정진은 골프 연습 중 박해리 씨를 위해 준비한 선물을 건넨다. '골프 초보'를 위한 맞춤형 선물 공세에 이다해는 "우리 정진 학생이 달라졌다"며 흐뭇해한다. '연애부장' 심진화 역시 "정말 감동이다. 너무 좋았을 것 같다"고 대리 설렘을 드러낸다.


이다해, ♥세븐과 연애시절 비하인드 썰푼다…이정진 '급'질문 "골프치면서…

이다해, ♥세븐과 연애시절 비하인드 썰푼다…이정진 '급'질문 "골프치면서…

이다해, ♥세븐과 연애시절 비하인드 썰푼다…이정진 '급'질문 "골프치면서…
골프 연습 후, 이정진-박해리 씨는 인근 맛집으로 향한다. 인천의 한 식당에서 이정진은 푸짐한 조개구이를 주문하고, 새우가 익자 껍질을 깐다. 이때 박해리 씨는 "오빠(이정진)가 만나는 사람 있을 때, 그 사람이 오빠의 친구에게 새우를 까준다면 괜찮다? 안 괜찮다?"라고 '새우 논쟁'을 소환한다. 이정진은 쿨하게 "서로 본 사이라면 괜찮다"고 답한다. 뒤이어 그는 "사랑하는 사람이 생기면 최대한 내가 할 수 있는 범위에서 공주로 만들어 주고 싶다. 우리만의 왕국에서 공주님, 왕자님 하는 거다"라며 자신의 연애관을 밝힌다. 박해리 씨는 긍정의 미소를 지은 뒤, "그러면 오빠는 연애할 때 뭘로 싸우시냐?"며 궁금해 한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.