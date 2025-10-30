유재석, '식스센스' 합류 지석진에 잡도리 "그래서 형이 MZ가 못 된다…

유재석, '식스센스' 합류 지석진에 잡도리 "그래서 형이 MZ가 못 된다는 거야"

기사입력 2025-10-30 10:58


[스포츠조선 조지영 기자] 더 커진 스케일로 돌아온 '식스센스: 시티투어2'가 첫 번째 시티투어부터 식센이들을 충격에 빠뜨린다.

30일 밤 9시 20분 첫 방송될 tvN '식스센스: 시티투어2'에서는 이준영이 게스트로 출격해 서울 성수동에서 새 시즌의 막을 올린다. 식센이들을 혼란에 빠뜨리는 난도는 물론 이준영에게 인정받은 가짜 인물의 연기력까지 예고, 지난 시즌보다 업그레이드된 재미를 선사할 예정이다.

지난 시즌에서 특유의 뭉툭함으로 사랑받았던 유재석, 고경표, 미미와 새 멤버 지석진의 호흡이 호기심을 자극하는 가운데 첫 번째 시티투어는 '타임머신 in 성수'를 주제로 진행된다. 식센이들은 '미래', '현재', '과거' 키워드와 관련이 있는 핫플레이스에서 가짜인 단서를 잡기 위해 촉을 세운다.

특히 지석진이 손님용 슬리퍼에서 새것의 기운을 느끼며 예리한 척하지만 누가 봐도 사용감이 묻어나는 밑창 상태가 발견돼 식센이들의 웃음을 유발한다. 뿐만 아니라 메뉴를 설명하는 가게 사장 앞에서 "가짜야 가짜"라고 소곤거리는 등 보법이 다른 꿀잼 활약으로 '왕코난'의 존재감을 드러낸다.

또한 절친 유재석과는 티키타카와 티격태격을 오가는 케미스트리로도 유쾌함을 더한다. 지석진이 한 가게에서 대중적인 메뉴가 없는 것을 이상하게 여기자 유재석이 "그래서 형이 MZ가 못 된다는 거야"라고 한 방을 날려 현장을 폭소케 했을 뿐만 아니라 지석진과 미미가 고자극 숏폼 드라마 상황극을 뽑아내며 유재석의 취향을 저격했다고.

한편, 모두가 궁금해하는 가짜가 공개된 후 식센이들은 경악을 금치 못한다. 이준영은 "연기하셔도 될 것 같다", 고경표는 "이렇게까지 할 거라고는"이라며 말을 잇지 못했다고 해 첫 방송이 더욱 기다려진다.

tvN '식스센스: 시티투어2'는 SNS를 점령한 핫플레이스와 트렌디한 이슈들을 찾아 떠나는 특별한 여행 속에 숨겨진 단 하나의 가짜를 찾는 프로그램. 30일 밤 9시 20분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

