[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 한선화 "강하늘에게 의지 많이 해"…울컥한…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화가 영화 '퍼스트 라이드'에서 함께 호흡을 맞춘 강하늘을 향한 존경심을 드러냈다.
한선화는 앞서 열린 '퍼스트 라이드' 제작보고회 당시 강하늘을 향한 고마운 마음을 전하며 눈물을 보인 바 있다. 이에 그는 "하늘 오빠는 정말 좋은 리더였다. 영광 오빠도 역할을 잘해주셨고, 진국이었다. 영석 씨는 은우 씨가 없는 현장에서 막내로서 현장 분위기를 잘 이끌어줬다"며 "하늘 오빠는 코미디 연기를 비롯해서 대본을 분석하고 해석하는 모습이 너무 멋있더라. 저에게도 좋은 공부가 됐다. 연기적으로도 제가 질문을 많이 했는데 대답을 잘해줘서 의지를 많이 했다. 기회가 된다면, 큰 역할이 아니어도 좋으니 나중에 오빠랑 또 한 작품에서 만났으면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.
또한 강하늘은 '퍼스트 라이드' 인터뷰 당시 한선화에 대해 "배우가 아닌 가수의 길을 걷다가 오지 않았나. 그 길에 대한 자부심이나 자아가 있을 텐데도 불구하고 아무것도 없이 온전히 올인해 주는 게 멋있었다. 다른 의미로 존경스러웠다"고 칭찬했다.
그러면서 "지나온 시간은 거름이 되었고, 저를 있게 한 시간"이라며 "저는 저의 선택에 있어서 후회하는 바가 없다. 주어진 작품, 주어진 역할에 온 마음을 다해서 하다 보니 다음 작품이 주어지고 좋은 선배들, 감독님과 만나게 된 것 같다. 오늘도 내일을 위해 존재하는 시간이라고 생각한다"고 웃으며 말했다.
