이윤지·알리, 故 박지선 납골당 방문 “멋쟁이 희극인, 잊지 않을게”

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이윤지가 고(故) 박지선의 5주기를 맞아 직접 추모의 마음을 전했다.
이윤지는 30일 자신의 SNS에 가수 알리와 함께 박지선의 납골당을 다녀온 후의 소감과 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 이윤지와 알리가 꽃으로 장식된 '멋쟁이 희극인' 박지선의 납골묘 앞에서 함께한 모습이 담겨 있다.
이윤지는 "오늘따라 너에게 가는 길이 낯설어 한참을 두리번거렸어. 이리로 가는 게 맞나? 이런 도로가 있었나? 글쎄"라며 "너는, 한 번도, 한 번도 가본 적 없는 그 길을 어찌 갔을까 싶어 마음이 소금물을 삼켰을 때와 같았지. 가을이다 곧 단풍이 스미겠지"라며 고인을 향한 애틋함을 드러냈다.
한편, 고 박지선은 2020년 11월 2일 향년 36세로 세상을 떠났다. 당시 마포구 자택에서 모친과 함께 숨진 채 발견됐으며, 두 사람이 연락이 닿지 않자 부친이 경찰에 신고하면서 비보가 전해졌다.
박지선은 2007년 KBS 22기 공채 개그맨으로 데뷔, 다양한 코너에서 인상 깊은 캐릭터로 사랑받았다. 2008년 KBS '연예대상' 우수상, 2010년 KBS '연예대상' 최우수상을 수상하며 개그계 대표 '멋쟁이 희극인'으로 활약했다. MC와 행사 사회자로도 폭넓은 활동을 펼치며 많은 이들의 사랑을 받았다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com