'주영훈♥' 이윤미, 딸 셋 낳고 손가락 변형왔다 "류마티스 관절염 걸려…

[스포츠조선 이게은기자] 작곡가 주영훈이 출산 후 류마티즘 관절염을 앓은 아내 이윤미를 위해 육아를 전담했다고 전했다.
30일 '인생예배' 채널에는 '부모가 아이의 꿈을 대신 정하지 말아야 하는 이유 | 작곡가 주영훈'이라는 영상이 게재됐다.
주영훈은 "둘째 때부터는 아내가 모유를 얼려놓으면 제가 해동해서 먹였다. 육아는 정말 자신 있고 아내도 인정한다"라고 이야기했다.
앞서 이윤미도 "애 셋 낳고 여기저기 쑤시고 아픈데.. 특히 저를 힘들게 했던 건...류마티스 관절염이었다"라고 밝힌 바 있다. 당시 이윤미는 "1번 낳고 가장 힘들게 보냈고 안 해본 치료 없이 참 많이 힘들었었고.. 2번 낳고 정상으로 수치가 좋아졌다가.. 3번 낳고 스물스물 피곤할 때나 비가 오는 날이면 어김없이 찾아와서 어른들이 늘 말로 하시는 말씀 있지 않나. '비가 오려나~~~~ ' 이런 말들을 너무나 이해한다"라고 토로했다.
한편 주영훈은 2006년 배우 이윤미와 결혼했으며 슬하에 세 딸을 두고 있다.
