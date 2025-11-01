뉴비트 홍민성, 개인 티저 영상 공개..소년미·카리스마 극과 극 매력

|
[스포츠조선 이게은기자] 뉴비트가 미니 1집 컴백을 더블 타이틀곡으로 확정하며 멤버 홍민성의 개인 티저를 공개했다.
그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난달 30일과 31일 공식 SNS를 통해 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 여섯 번째 주자 홍민성의 개인 티저 영상과 콘셉트 포토를 공개했다.
|
블랙(Demon by Midnight) 버전에서는 올블랙 민소매 의상으로 어둡고 강렬한 카리스마를 발산했다. 시크한 표정이 섹시하면서도 다크한 분위기를 극대화하며 반전 매력을 선사했다.
뉴비트는 이번 앨범 활동에서 더블 타이틀곡을 내세워 컴백한다. 이미 알려진 첫 번째 타이틀곡 'Look So Good' 외에 두 번째 타이틀곡으로 'LOUD'(라우드)를 선보일 예정이다. 특히 'LOUD'의 작곡가는 미국 유명 작곡가 겸 프로듀서 캔디스 소사(Candace Sosa)로, 최근 방탄소년단(BTS)의 앨범 작업에 다수 참여한 바 있어 글로벌 K팝 팬들의 이목이 집중된다.
한편 뉴비트의 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'는 11월 6일 오후 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
joyjoy90@sportschosun.com