뉴비트 홍민성, 개인 티저 영상 공개..소년미·카리스마 극과 극 매력

최종수정 2025-11-01 09:53

[스포츠조선 이게은기자] 뉴비트가 미니 1집 컴백을 더블 타이틀곡으로 확정하며 멤버 홍민성의 개인 티저를 공개했다.

그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난달 30일과 31일 공식 SNS를 통해 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 여섯 번째 주자 홍민성의 개인 티저 영상과 콘셉트 포토를 공개했다.

먼저 공개된 영상(커넥팅 시그널) 속 홍민성은 집의 초인종을 누르고 누군가를 기다리고 있다. 그는 문이 열리자 환한 미소와 함께 하트 모양 케이크를 건네 로맨틱한 분위기를 연출했다. 케이크에는 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿)이 쓰여 있어 팬들에게 달콤한 설렘을 선사했다.


이어 홍민성은 화이트(Kitten by Sunlight) 버전의 콘셉트 포토에서 베개를 안고 엎드린 포즈로 카메라를 응시하고 있다. 맑은 눈빛과 은은한 미소로 풋풋하면서도 청량한 소년미를 드러냈다.

블랙(Demon by Midnight) 버전에서는 올블랙 민소매 의상으로 어둡고 강렬한 카리스마를 발산했다. 시크한 표정이 섹시하면서도 다크한 분위기를 극대화하며 반전 매력을 선사했다.

뉴비트는 이번 앨범 활동에서 더블 타이틀곡을 내세워 컴백한다. 이미 알려진 첫 번째 타이틀곡 'Look So Good' 외에 두 번째 타이틀곡으로 'LOUD'(라우드)를 선보일 예정이다. 특히 'LOUD'의 작곡가는 미국 유명 작곡가 겸 프로듀서 캔디스 소사(Candace Sosa)로, 최근 방탄소년단(BTS)의 앨범 작업에 다수 참여한 바 있어 글로벌 K팝 팬들의 이목이 집중된다.

한편 뉴비트의 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'는 11월 6일 오후 12시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

joyjoy90@sportschosun.com

