백지영 '살림남' 눈물의 하차 진짜 이유 "3번 대타…4번째는 불가능했다"

최종수정 2025-11-01 14:54

백지영 '살림남' 눈물의 하차 진짜 이유 "3번 대타…4번째는 불가능했다…

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 백지영이 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서 하차한 진짜 이유를 직접 밝혔다.

1일 공개된 유튜브 채널 '백지영' 영상에서는 백지영이 남편 정석원과 요리하며 소소한 일상을 공개했다. 이 과정에서 제작진이 "살림남은 끝난 거냐"고 묻자, 백지영은 솔직한 속내를 털어놨다.

백지영은 "내가 그냥 그만두게 됐다. 매주 목요일 녹화를 지키기가 너무 힘들었다"며 "해외 투어도 있고, 스케줄이 겹치는 경우가 많았다"고 설명했다. 이어 "2년은 못 채웠는데, 내 대타로 세 번이나 다른 MC가 들어가기도 했다. 내가 해외 투어가 있어서 어쩔수 없었다"고 덧붙였다.

그는 "연말에는 공연 일정도 많아서 녹화 날짜를 조정해달라 부탁했지만, 어렵다고 하더라"며 "왜냐하면 인력을 배치하는데 불가능한 거더라. 제작진도 내가 공연하는데 피해를 주기 싫다면서 아름답게 이별했다. 그래서 마지막 녹화 때 정말 많이 울었다"고 말했다.

백지영은 "그래도 끝까지 '살림남 가족'으로 남겠다"며 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

남편 정석원은 "자기 이번주에 몇번 울었냐? 왜 자기 유튜브에서 안 우냐?"고 위로하듯 너스레를 떨기도 했다.

한편, 백지영은 지난해 4월부터 약 1년 6개월 동안 '살림남' MC로 활약했으며, 지난달 18일 방송을 끝으로 프로그램을 떠났다. 마지막 방송에서 그는 "잊지 못할 시간이었다"며 눈물을 보였다.

lyn@sportschosun.com



