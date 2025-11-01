'오버워치 2', 지스타 2025에서 체험존 설치와 함께 지스타컵에도 참…

'오버워치 2', 지스타 2025에서 체험존 설치와 함께 지스타컵에도 참가

기사입력 2025-11-01 16:19


블리자드 엔터테인먼트는 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임 전시회 '지스타 2025'에서 '오버워치 2'를 다양한 방식으로 경험할 수 있는 체험존을 운영한다고 밝혔다. 또 지스타컵에 정식 종목으로도 참가한다.

벡스코 제2전시장에 마련될 체험존에선 '오버워치 2'가 최근 선보인 다양한 업데이트들을 담은 최신 빌드를 직접 플레이할 수 있는 체험형 공간으로 운영된다. 현장에서 '오버워치 2'를 직접 플레이한 참여자들을 대상으로 게임에서 획득할 수 있는 보상과 현장 굿즈를 증정하는 이벤트도 함께 진행된다.

주말을 맞아 지스타를 찾을 많은 방문객들을 위해 15일 토요일에는 특별 프로그램으로 '오버워치 2' 개발팀 소속 한국인 아티스트들이 참여하는 '라이브 드로잉 세션'이 진행된다. 개발자들이 현장에서 '오버워치 2'에 등장하는 인기 영웅을 실시간으로 그려내고, 여기에 현장을 방문한 '오버워치 2' 팬들의 팬아트를 더해 함께 완성하는 참여형 프로그램으로 마련된다.

또 '오버워치 2' 대형 캐릭터 스태츄 등이 전시, 시각적으로도 '오버워치 2' 세계관을 경험할 수 있으며, '오버워치 2' IP를 활용한 AI 포토카드 부스에서 오버워치 세계관에 등장하는 캐릭터처럼 보일 수 있는 재미있는 사진을 찍을 수도 있다. 체험존 구성에 도움을 준 협찬사들의 공간도 운영된다.

이밖에 지스타 공식 e스포츠 대회인 '지스타컵(G-STAR CUP)'에 정식 종목으로 참가한다. 이번 대회는 엘리트 부문과 학생 부문으로 나뉘어 치러진다.

엘리트 부문에는 '오버워치 챔피언스 시리즈'(OWCS) 팀 소속 선수들이 참가해 13~14일 부산 이스포츠 경기장에서 예선 및 본선 경기를 거쳐 15일 벡스코 제2전시장 메인 스테이지에서 결승전을 펼친다. 학생 부문에는 대한민국 중고등학생 누구나 학교를 대표해 참가할 수 있다. 3일부터 온라인 예선 참가자를 모집하며, 11일 온라인 예선을 거쳐 15일 벡스코 2전시장 메인 스테이지에서 오프라인으로 결승전이 진행된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

