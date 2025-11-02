[SC인터뷰] "박해일 선배와 닮았다고요?"…'굿뉴스' 홍경에 이런 얼굴…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 홍경(29)이 넷플릭스 영화 '굿뉴스'를 통해 냉철한 이성과 뜨거운 열망이 공존하는 얼굴을 완성했다.
이어 '굿뉴스' 촬영에 임한 각오에 대해 "이전과 크게 다르지 않았다. 저는 언제나 죽기 살기로 열심히 하려고 했다. 다만 이번 영화에서는 선배들의 유연함과 에너지에 압도당한 것 같다"며 "경구 선배나 승범 선배가 어떻게 캐릭터를 준비하시는지 볼 수 있어서 좋았고, 저에게 더할 나위 없이 큰 배움이었다. 승범 선배의 에너지는 어떻게 말로 표현해야 할지 모르겠는데 옆에서 정말 많이 배웠다"고 밝혔다.
특히 '굿뉴스'를 통해 대중으로부터 비주얼 변신에 성공했다는 극찬을 얻기도 했다. 홍경은 "의상·분장 스태프 분들 외에 크루 분들도 계시는데, 작품을 보면서 그분들의 공과 애정도가 크다고 느꼈다. 어떻게든 고명이라는 캐릭터를 더 빛나게 해주시려고 했다. 또 저 역시 배우로서 어떻게 하면 변 감독님이 원하시는 캐릭터에 더 가깝게 다가갈 수 있을까 했다. 이번 영화를 하면서 그분들의 노고에 위대함을 느꼈고 감사한 마음이 들었다"고 전했다.
또 작품 속 본인의 비주얼에 만족감을 느끼는지 묻자, 홍경은 "외모든 연기든 아직 만족스럽지 않다. 한편으로는 그게 동력이 되는 것 같다. 배우로서 좋은 표현을 할 수 있도록 찾아가는 과정도 중요하다고 느꼈다"고 답했다.
변 감독은 앞서 열린 제작보고회에서 홍경과의 첫 작업에 대해 "정말 질문이 많고 피곤했다(웃음). 모든 질문에 대한 답을 잘해줘야 했기 때문에 제가 쓴 시나리오인데도 불구하고 더 공부하게 됐다. 사실 농담으로 피곤하다고 했지만, 저도 많은 걸 배웠다"고 전한 바 있다.
이에 홍경은 "감독님의 애정 섞인 표현이 아닌가 싶다. 굉장히 즐거운 분위기 속에서 작업했다. 감독님과 자주 만나서 대화도 많이 나누고 서로를 알아가는 시간을 가졌다"며 "또 대본을 보면서 함께 캐릭터를 연구하며 좋은 시간을 보냈다"고 말했다.
또한 변 감독은 홍경에 대해 "한국영화 전성기 때의 박해일 선배를 보는 것 같다"고 극찬을 보내기도 했다. 이를 들은 홍경은 "그건 너무 과찬이신 것 같다. 감독님과 첫 작업을 하면서 매 작품이 마지막인 것처럼 지독하게 임하신다고 느꼈다. 작품을 위해 자신이 가진 총량을 모두 끌어서 쏟아부으시는 느낌이었다. 전작은 어떻게 하셨는지 모르겠지만, 이번 영화에선 앞으로 더 나아가고자 하는 열정과 의지를 많이 보여주셨다"고 존경심을 표했다.
그러면서 "저는 일과 영화 이야기를 나누는 걸 너무나 좋아한다. 변 감독님이 저와 생활 패턴은 조금 다를 수 있지만, 닮은 점도 분명히 있는 것 같다. 감독님은 언제나 영화와 작품에 대한 생각으로 가득 차 계신 것 같다. 그렇기 때문에 감독님과 작업하면서 다양한 이야기를 나눌 수 있었던 것 같다"고 감사함을 전했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com