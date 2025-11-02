로코도 되네..'마지막 썸머' 최성은, 혐관 로맨스 예고

|
[스포츠조선 문지연 기자] '마지막 썸머' 최성은이 로맨틱 코미디에서도 활약을 예고했다.
그런 하경의 앞에 백도하(이재욱)가 찾아오며 하경의 일상은 요동치기 시작했다. 어린 시절 도하네 가족과 땅콩 주택 옆집에 살며 여름이면 찾아오는 도하와 매년 여름을 함께 보내온 하경은 2년 전 어떤 사건을 계기로 도하에게 두 번 다시 보지 말자는 원망 섞인 말과 함께 관계의 문을 닫아놓은 상황. 하경은 땅콩집 공동 명의인이 된 도하와 부동산 거래 문제로 다시 얽히게 됐고, 땅콩집을 팔고 싶어 하는 하경과 이를 막는 도하의 갈등은 팽팽한 신경전으로 이어졌다.
이같이 두 사람의 티격태격 케미가 혐관 로맨스의 기운을 피운 가운데, "여름엔 항상 운이 없었다. 왜냐면, 여름엔 반드시 백도하가 오기 때문에. 그리고 올해도 나의 여름은 지독히도 운이 없을 것 같다"라는 하경의 내레이션이 엔딩을 장식하며 다시 찾아온 하경의 뜨거운 여름을 함께 지켜보고 싶게 했다.
한편, 최성은의 유려한 캐릭터 플레이에 빠져드는 드라마 '마지막 썸머'는 매주 토일 오후 9시 20분 KBS2에서 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com