모바일 퍼즐게임 '애니팡4', 깨꾹이 등 인기 캐릭터 등장하는 이벤트 실…

|
위메이드플레이는 모바일 퍼즐게임 '애니팡4'에서 깨꾹이와, 올쨍이, 익명이 등 인기 캐릭터들이 등장하는 6종의 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
라부 작가가 디자인하고 '애니팡4' 개발팀이 이름을 지은 42종의 캐릭터를 모으는 깨꾹이 컬렉션 이벤트도 캐릭터, IP 팬들이 즐길 이색 콘텐츠로 진행된다. 신남, 설렘 등의 감정과 '고생했어', '잘 자요' 등 대화를 콘셉트로 선보이는 깨꾹이와 올쨍이, 익명이 캐릭터 42종은 도감 시스템을 기반으로 이벤트 기간 동안 선보인다. 또 퍼즐 플레이 등으로 획득할 수 있는 캐릭터로 도감을 완성한 이용자 중 추첨으로 선정한 300명에게는 2026년 깨꾹이 달력이 기념품으로 증정된다.
위메이드플레이와 이벤트를 준비한 라부 작가와 아이티프렌즈 측은 "캐릭터 기반의 퍼즐 게임인 '애니팡4'에서 깨꾹이와 친구들이 자연스럽게 어우러지는 진풍경이 관전 포인트"라며 "애니팡 팬들은 물론 IP, 캐릭터 팬들이 반길 이벤트가 될 것으로 기대한다"라고 말했다.
출시 이래 처음으로 외부 IP와의 협업을 선보이며 게임 곳곳에서 깨꾹이와 애니팡 프렌즈의 만남을 전할 '애니팡4'의 이벤트는 오는 12월 3일까지 진행된다.